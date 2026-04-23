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FRANCE

ASSE : Pierre Ekwah dérape encore en Angleterre ! 

Par Bastien Aubert - 23 Avr 2026, 14:20
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Pierre Ekwah

Déjà auteur d’actes répréhensibles à l’ASSE, Pierre Ekwah (24 ans) a recommencé à flirter avec la ligne rouge lors de son prêt à Watford.

La situation se tend pour Pierre Ekwah. Déjà pointé du doigt par le passé lors de son séjour à l’ASSE, le milieu de terrain de 24 ans vit une période compliquée en Angleterre sous les couleurs de Watford FC. Alors qu’il semblait avoir trouvé un rythme avec trois titularisations consécutives face à Wrexham, Leicester et QPR, sa dynamique s’est brutalement arrêtée. Depuis, plus aucune apparition sur les trois dernières rencontres de Championship.

Des retards d’Ekwah à l’entraînement ! 

Une mise à l’écart progressive qui interroge. D’abord absent du groupe contre Charlton puis Oxford United, Ekwah n’a même pas été convoqué lors de la défaite face à Sheffield United (0-2), malgré des performances jugées moyennes de son concurrent direct à son poste.

Selon plusieurs rumeurs relayées par Poteaux Carrés, cette situation serait liée à des problèmes disciplinaires. Des retards répétés à l’entraînement auraient fortement déplu à son entraîneur, Ed Still, qui aurait décidé de le sanctionner. Une gestion ferme, dans un contexte où Watford n’a plus grand-chose à jouer en fin de saison, actuellement 13e de Championship.

Un avenir à délier en fin de saison 

Le club anglais semble désormais se diriger vers une fin d’exercice sans enjeu majeur, mais avec un dossier Ekwah qui pourrait peser dans les décisions à venir. Car le milieu de l’ASSE est toujours concerné par une option d’achat, dont l’activation dépendra notamment de son attitude et de son implication sur cette fin de saison.

Entre potentiel sportif et questions de comportement, Ekwah joue peut-être une partie importante de son avenir en Angleterre dans les prochaines semaines. Et à Saint-Étienne, on observe forcément ça de loin… en se souvenant que le talent ne suffit jamais sans discipline.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

25/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2

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