Fernando Hidalgo, représentant de Julian Alvarez, a commenté les dernières rumeurs d’une arrivée prochaine au FC Barcelone de l’attaquant de l’Atlético Madrid. Visiblement, l’espoir n’est pas mort pour le PSG !

Hier, l’information de TNT Mexico a fait le tour de planète foot en un rien de temps : selon le média, les frères de Julian Alvarez seraient en train de chercher une maison à Barcelone, dans le quartier de Castelldefels, celui-là même où Lionel Messi a élu résidence. Un journaliste de la chaîne assurait d’ailleurs qu’Alvarez quittera l’Atlético Madrid pour le FC Barcelone dès la fin de la Liga, sans attendre le début de la Coupe du monde. Ce serait ainsi la fin de nombreuses semaines de spéculation concernant son avenir, lui qui est également dans le viseur d’Arsenal et du PSG.

« Des mensonges à 1000% »

Sauf que tard hier soir, Mundo Deportivo a pu avoir le représentant de Julian Alvarez, Fernando Hidalgo, qui a catégoriquement démenti les affirmations de TNT Mexico : « Ce sont des mensonges à 1000% ! Personne de la famille n’est allé à Barcelone. La dernière fois, c’était lors du match de l’Atlético et tout le monde est rentré dès le lendemain. C’est une idiotie totale ». Dont acte. De toute façon, l’agent n’avait aucun intérêt à confirmer cette rumeur, car cela aurait pu braquer la direction colchonera, qui continue de dire que l’attaquant sera toujours au club la saison prochaine.

Cette déclaration est tout de même un bon signal envoyé au PSG. Rien n’est encore bouclé avec le FC Barcelone. Le club de la capitale, qui a des moyens financiers supérieurs aux Blaugranas et qui a l’avantage de ne pas jouer dans le même championnat que l’Atlético, a encore des arguments à faire valoir. Peut-être que sa direction devrait en outre inviter les frères de Julian Alvarez à Paris pour leur faire visiter des maisons…

🗣️ El agente de Julián sale al paso de los últimos rumores: "1000% mentira"https://t.co/BLGmP5U0nP — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) April 24, 2026

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone

25/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)