Même s’il assure ne pas être vendeur, le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita, ne dirait pas non en cas de belle offre.

Waldemar Kita a fait sensation, vendredi, avec son interview à Eurosport. Le propriétaire du FC Nantes a fracassé son fils, Franck, mais aussi son directeur sportif et son ancien entraîneur, Luis Castro, tenus pour principaux responsables de la relégation qui se profile. Mais l’homme d’affaires a aussi été interrogé sur une possible vente, répondant : « Vendre ? A qui ? Donnez-moi des noms. Vous savez, l’environnement n’est pas très bon. Si vous avez envie de faire un stade, un bon centre de formation… J’avais tout. La seule chose qu’ils m’ont envoyé, c’est un contrôle fiscal pour tout arrêter… Vous voulez que je dépose le bilan ? Expliquez-moi ce que je dois faire vous qui êtes si bon. Comment je dois faire pour partir demain ? Je suis un professionnel. Je respecte les gens avec lesquels je travaille. Je pourrai lâcher tout le monde demain mais ce n’est pas honnête. Je ne peux pas continuer à travailler dans ce contexte-là. Ça va finir comme Bordeaux si ça continue… ».

Il attendrait 200 M€ pour lâcher le club

L’Equipe revient, ce samedi, sur cette interview explosive. Et rappelle que Le Collectif Nantais avait transmis un offre de 80 M€ pour racheter le FCN en décembre 2023. Sauf qu’à l’époque, le club venait de remporter la Coupe de France et de jouer l’Europa League. Grisé, Waldemar Kita pensait pouvoir en obtenir plus. Depuis, les droits TV se sont cassés la figure et la relégation se profile. Cependant, chose étonnante, le Franco-Polonais n’aurait pas revu ses ambitions financières à la baisse ! D’après le quotidien sportif, il attendrait 200 M€, « moyens de fonctionnement compris » ! Une somme énorme quand on se souvient que le Qatar a racheté le PSG pour quatre fois moins en 2012 et Frank McCourt l’OM pour deux fois moins en 2016…

A ce montant, et étant donné que la Maison Jaune devrait jouer en Ligue 2 la saison prochaine, le repreneurs risquent de se faire rare. Waldemar Kita devrait donc atteindre les deux décennies à la tête du FC Nantes. Pour le plus grand regret de supporters aussi usés et désabusés que lui…

📰 Vahid Halilhodzic devant la presse avant Rennes.



→ La conf' est disponible sur notre chaîne YouTube. pic.twitter.com/lSWpS0xj7H — FC Nantes (@FCNantes) April 24, 2026

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

02/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2