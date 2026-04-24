Si le FC Nantes est très mal en point en Ligue 1, les jeunes de la Maison Jaune ne se sont presque jamais aussi bien portés.

Malgré les difficultés de l’équipe première en Ligue 1, le FC Nantes confirme son statut de club formateur majeur en France. Une dynamique qui contraste fortement avec les résultats de l’équipe professionnelle. Selon plusieurs données avérées, le FC Nantes est actuellement le seul club français encore engagé dans toutes les grandes compétitions jeunes nationales : la Coupe Gambardella, le Challenge Espoirs, ainsi que les phases finales des championnats U17 et U19.

Une génération qui répond présente

En Coupe Gambardella, les jeunes Canaris disputeront une demi-finale de prestige face au PSG le 26 avril. Une affiche qui met déjà en lumière la qualité du centre de formation nantais. Quelques jours plus tard, en Challenge Espoirs, les U21 du club se déplaceront sur la pelouse du Toulouse FC pour une autre demi-finale très attendue.

En U17, le FC Nantes occupe la première place de sa poule, confirmant une domination régulière dans cette catégorie. En U19, les Canaris sont également très bien placés, à seulement un point du SCO Angers.

Un contraste fort avec l’équipe première

Ce succès chez les jeunes tranche avec la situation de l’équipe professionnelle, en difficulté en Ligue 1. Là où le haut niveau peine à trouver de la stabilité, la formation, elle, continue d’afficher une régularité impressionnante. Ce paradoxe relance une question récurrente au FC Nantes : comment mieux intégrer cette richesse du centre de formation dans le projet de l’équipe première ?

Si la situation actuelle reste fragile pour le FC Nantes, ces résultats chez les jeunes montrent que l’avenir n’est pas totalement sombre. La formation continue de produire des talents capables de porter le club dans les années à venir. Et si la survie du club passait, une fois encore, par sa formation ?

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)