Stade Rennais : nouveau rapprochement entre Lepaul et le PSG, Halilhodzic (FC Nantes) dans le coup

En conférence de presse avant le duel entre le Stade Rennais et le FC Nantes, Vahid Halilhodzic a évoqué Estéban Lepaul… et le PSG.

À la veille du derby entre le Stade Rennais et le FC Nantes, une déclaration de Vahid Halilhodzic a particulièrement retenu l’attention : l’entraîneur nantais a mis en avant le profil d’Estéban Lepaul, l’attaquant rennais en pleine explosion cette saison, et cité au PSG par certaines rumeurs.

Dans un contexte où Rennes joue l’Europe et où Nantes lutte pour son maintien, le buteur breton s’impose comme l’une des principales menaces offensives du match.

Lepaul, la référence offensive du Stade Rennais

Arrivé à Rennes à l’été 2025, Estéban Lepaul s’est rapidement imposé comme le numéro 9 de référence du club breton. Formé à Lyon puis passé par plusieurs clubs de National et de Ligue 2, il a franchi un cap important depuis son arrivée en Ligue 1 avec Angers.

Son efficacité devant le but et son activité constante dans le pressing en font aujourd’hui un attaquant complet, parfaitement intégré au projet rennais.

Halilhodzic séduit par sa générosité et son pressing

En conférence de presse, Vahid Halilhodzic n’a pas caché son admiration pour le profil du Rennais, qu’il a directement comparé à une star du football européen :

« Et il y a ce joueur (Estéban Lepaul) qui fait une saison remarquable. C’est un garçon avec une générosité et une capacité à faire le pressing qui me rappelle un peu ce que fait Dembélé avec Paris. Il est récompensé en étant meilleur buteur avec 17 buts . »

Une comparaison forte avec Ousmane Dembélé, maître à jouer du PSG, équipe qui a été citée dans la course à la signature d’Estéban Lepaul pour cet été, même si aucun contact n’a été établi entre les deux parties à ce jour comme révélé sur notre site.

Un attaquant déjà décisif en Ligue 1

Lepaul ne se contente pas de presser : il marque aussi. Depuis son arrivée à Rennes, il s’est imposé comme un buteur régulier et influent dans les résultats de son équipe.

Dans ce derby breton, Lepaul représente l’arme offensive numéro un du Stade Rennais. Sa capacité à presser haut et à exploiter les espaces pourrait être déterminante face à une défense nantaise sous pression.

Halilhodzic l’a d’ailleurs souligné indirectement : dans ce type de match, les individualités capables de faire basculer une rencontre sont essentielles.