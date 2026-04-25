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FRANCE

ASSE : pression maximale sur les Verts avant le choc face à Troyes

Par William Tertrin - 25 Avr 2026, 16:30
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La course à la montée en Ligue 2 continue de s’intensifier et les résultats de l’après-midi ont directement influencé la lutte en haut de tableau, avec un impact majeur sur l’ASSE.

Ce samedi après-midi, deux rencontres étaient particulièrement scrutées par les concurrents directs pour la montée. À Grenoble, Le Mans FC a été accroché au terme d’un match disputé (1-1), mais a pris place sur la 2e marche du podium, devant l’ASSE.

Dans le même temps, le Stade de Reims n’a pas réussi à faire mieux qu’un match nul à domicile face à l’AS Nancy-Lorraine (1-1), un résultat frustrant dans une confrontation où les Rémois espéraient revenir plus fort dans la lutte pour les premières places.

L’ASSE en position idéale avant son match

Avant leur rencontre face au leader Troyes, l’ASSE sait exactement ce qui est en jeu : une opportunité en or. En cas de victoire ou de match nul, les Stéphanois peuvent reprendre la deuxième place. En cas de succès, ils prendraient même une avance précieuse sur Le Mans, tout en revenant à une unité seulement du leader troyen.

La pression est donc maximale sur les hommes de l’ASSE, qui jouent une partie importante de leur saison ce soir.

Un haut de classement totalement relancé

Avec ces résultats nuls combinés, la lutte pour la montée reste extrêmement serrée. Chaque point compte désormais dans un championnat où plusieurs équipes se tiennent en quelques unités seulement, rendant chaque journée décisive.

L’ASSE a désormais une opportunité claire : transformer cette journée en véritable tournant dans sa saison.

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