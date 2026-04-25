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FRANCE

PSG : gros coup dur pour les joueurs de Luis Enrique face à Angers

Par William Tertrin - 25 Avr 2026, 17:20
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Luis Enrique

Après un grave incident sur la route, les supporters du PSG ont décidé de faire demi-tour et ne pas se rendre à Angers pour le match prévu à 19 heures.

Le déplacement des supporters du PSG à Angers a été brutalement interrompu ce samedi, à quelques heures du match de la 31e journée de Ligue 1. Selon les informations de RMC Sport, les cars transportant les ultras parisiens ont fait demi-tour et sont rentrés à Paris après un incident grave survenu sur le trajet.

Un affrontement entre groupes de supporters du PSG

D’après les éléments rapportés, un affrontement a éclaté entre plusieurs groupes d’ultras parisiens alors que les bus se dirigeaient vers Angers. L’incident s’est produit à La Ferté-Bernard, dans la Sarthe.

La situation a rapidement dégénéré, provoquant des dégâts matériels importants : un des bus du Collectif Ultras Paris aurait notamment subi des dégradations, avec plusieurs vitres brisées.

Face à ces violences internes, les organisateurs du déplacement ont pris la décision de stopper le convoi et de faire revenir l’ensemble des supporters vers la capitale. Le déplacement a donc été purement et simplement annulé.

Un PSG privé de soutien en tribunes à Angers

Conséquence directe : le PSG jouera sans le soutien massif de ses ultras au stade Raymond-Kopa face au SCO Angers (coup d’envoi à 19h).

Un coup dur pour les joueurs de Luis Enrique dans un match important de fin de saison, alors que le club est en position favorable dans la course au titre de champion de France avec le nul de Lens à Brest vendredi soir.

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