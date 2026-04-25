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FRANCE

FC Nantes Mercato : une saignée monumentale se prépare, 15 départs déjà programmés !

Par William Tertrin - 25 Avr 2026, 17:40
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Anthony Lopes

Si le FC Nantes descend en Ligue 2, ce qui est fort probable, une dizaine de départs est déjà imaginée en interne.

Alors que le FC Nantes lutte pour son maintien en Ligue 1, les coulisses du club commencent déjà à anticiper un scénario noir : une possible relégation en Ligue 2. Selon plusieurs informations concordantes relayées notamment par la presse sportive, dont Ouest-France et L’Équipe, les conséquences seraient massives, tant sur le plan sportif qu’économique.

Une chute financière brutale attendue

En cas de descente, le FC Nantes verrait son modèle économique profondément bouleversé. La masse salariale devrait être réduite de 40 % à 60 %, avec des ajustements automatiques déjà prévus dans certains contrats des joueurs.

Les revenus seraient également fortement impactés :

  • baisse importante des droits TV,
  • chute des recettes billetterie,
  • sponsoring revu à la baisse.

Selon plusieurs estimations, le budget global pourrait être quasiment divisé par deux, passant d’un club de Ligue 1 à une structure beaucoup plus contrainte financièrement en Ligue 2.

Un effectif profondément remodelé

La relégation déclencherait un vaste exode au sein de l’effectif nantais. Plusieurs joueurs clés seraient concernés par des clauses de départ ou des réductions salariales drastiques.

Le poste de gardien en première ligne

  • Anthony Lopes quitterait le club, son avenir étant conditionné au maintien.
  • Alban Lafont pourrait revenir sous conditions salariales revues à la baisse.
  • Alexis Mirbach resterait sous contrat.

Une défense à reconstruire

  • Fin de contrat pour Cozza, Sylla et Guilbert (ce dernier possiblement prolongé).
  • Départs probables de Machado et Radakovic via clauses de relégation.
  • Seuls Kelvin Amian et Sekou Doucouré seraient réellement projetés comme cadres conservés.

Un milieu en forte instabilité

  • Départs quasi actés de Johann Lepenant et Ibrahima Sissoko.
  • Francis Coquelin en fin de contrat, et fin de prêts pour Cabella et Kaba.

Une attaque décimée

  • Seul Ignatius Ganago serait considéré comme une base offensive conservable dans ce scénario.

Les ventes de joueurs pour survivre

Le club serait contraint de vendre rapidement plusieurs actifs importants afin de stabiliser ses finances :

  • Matthis Abline, valeur marchande forte malgré une baisse liée au contexte.
  • Bahereba Guirassy, suivi notamment à l’étranger.
  • D’autres jeunes comme Tabibou ou Leroux pourraient être sollicités.

Ces ventes seraient essentielles pour équilibrer un budget fragilisé et éviter une crise structurelle. Mais le projet sportif sera alors totalement réinitialisé, avec une reconstruction autour d’un effectif jeune, réduit et à moindre coût. Et avec un nouveau coach, étant donné que Vahid Halilhodžić va plier bagage.

Le FC Nantes joue bien plus qu’une simple saison de maintien : c’est son avenir économique et sportif qui est en jeu. Une relégation en Ligue 2 déclencherait une restructuration massive, avec des départs en cascade et un modèle à reconstruire presque entièrement.

Un scénario extrême… mais désormais pris très au sérieux en interne.

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