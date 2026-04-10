FC Nantes : l’annonce choc de Vahid Halilhodzic sur son avenir

Présent ce jeudi en conférence de presse, l’entraîneur du FC Nantes, Vahid Halilhodzic, a fait une grosse annonce sur son avenir.

Arrivé le 10 mars dernier sur le banc du FC Nantes en remplacement d’Ahmed Kantari, Vahid Halilhodzic a été appelé en pompier de service pour tenter de maintenir le club en Ligue 1 et éviter une relégation en Ligue 2. Une mission délicate, alors que les Canaris occupent la 17e place, premier relégable, à cinq points du 16e, l’AJ Auxerre, à six journées de la fin du championnat.

Malgré son arrivée en cours de saison et son annonce de départ déjà actée à l’issue de l’exercice, quoi qu’il arrive, le technicien franco-bosnien de 73 ans entend aller au bout de sa mission avec les Canaris, comme il l’a annoncé ce jeudi en conférence de presse avant le match importantissime contre l’AJ Auxerre.

« J’irai jusqu’au bout. Je ne vais pas partir en vacances »

« J’irai jusqu’au bout, car c’est l’image du club qui est en jeu. On ne peut pas la dégrader et la bafouer. Je serai exigeant jusqu’au bout, même si on va en Ligue 2. J’ai l’impression qu’on a commencé à se moquer de cette équipe. J’ai honte que Nantes en soit là et je fais tout mon possible pour changer les choses. Si j’irai au bout ? Oui, j’irai jusqu’au bout. On est professionnel. Je ne vais pas partir en vacances, c’est sûr et certain. J’ai une obligation vis-à-vis de Nantes. Je ne laisserai personne se moquer du club. Et si certains joueurs ne le respectent pas, ils ne seront pas dans le groupe », a assuré l’ancien coach du Paris Saint-Germain devant les médias.