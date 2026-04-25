OM Mercato : une opportunité en or relance totalement une piste rêvée par De Zerbi

Cible de longue date de l’OM, notamment sous De Zerbi, Jorge Carrascal est toujours dans le viseur des Phocéens.

L’OM continue d’explorer des pistes offensives en vue du prochain mercato estival. Et selon Bolavip Brasil, le club phocéen s’intéresse toujours de près à Jorge Carrascal, actuellement à Flamengo. Une cible validée en interne, notamment sous l’impulsion de Roberto De Zerbi dans le passé.

À la recherche d’un profil créatif capable d’évoluer entre les lignes ou sur un côté, l’OM aurait activé la piste Carrascal ces derniers mois. Le Colombien de 27 ans, capable de jouer ailier droit ou meneur de jeu, correspondait au profil offensif recherché par De Zerbi. Déjà cet hiver, Marseille avait tenté une première approche avec une offre estimée autour de 15 millions d’euros, rapidement repoussée par Flamengo.

Flamengo ouvert à un départ… mais pas à n’importe quel prix

Si le club brésilien ne ferme pas totalement la porte à un transfert cet été, il reste particulièrement exigeant. Flamengo réclame au minimum 20 millions d’euros pour lâcher son joueur, montant déjà proposé — et refusé — par l’OM selon plusieurs sources.

Sous contrat jusqu’en 2029, Carrascal représente un actif important pour le club carioca, qui l’avait recruté environ 12 millions d’euros en 2025 en provenance du Dynamo Moscou.

Une concurrence déjà installée

L’OM n’est pas seul sur le dossier. Des clubs européens, dont Naples, mais aussi des formations du Qatar surveilleraient de près la situation du Colombien.

Cette concurrence pourrait rapidement faire grimper les enchères, dans un marché où les profils techniques sud-américains sont particulièrement recherchés.

Quel profil pour Marseille ?

Joueur polyvalent offensivement, Carrascal peut évoluer sur tout le front de l’attaque. Principalement utilisé comme ailier droit ou milieu offensif, il est reconnu pour sa qualité technique et sa capacité à éliminer.

International colombien (21 sélections), il sort d’une saison solide au Brésil, même si ses statistiques restent encore irrégulières.

Un dossier à suivre de près

Le dossier Carrascal pourrait s’accélérer dans les prochaines semaines. L’OM cherche activement à renforcer son secteur offensif, et cette piste sud-américaine pourrait cocher plusieurs cases du projet marseillais, même si personne ne sait encore qui sera le prochain directeur sportif, voire même le futur coach.

Reste à savoir si Marseille sera prêt à s’aligner sur les exigences financières de Flamengo… ou à se battre face à une concurrence déjà bien positionnée.