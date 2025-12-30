Priorité de Roberto De Zerbi (OM), l’ailier colombien Jorge Carrascal (Flamengo) est désormais dans le viseur d’un club anglais et un italien.

Désigné comme la grande priorité de l’OM pour cet hiver, Jorge Carrascal s’éloigne chaque jour un peu plus de Marseille. Déjà, il y a le fait que Flamengo a refusé l’offre de 20 M€ des dirigeants phocéens car il attend 25 M€. Ensuite, il y a le fait qu’il s’agit d’un montant très élevé pour un joueur qui partirait remplaçant en deuxième partie de saison puisqu’il évolue au même poste que Mason Greenwood. Le Colombien peut également évoluer dans l’axe ou à gauche mais il est davantage utilisé à droite au Brésil. Et enfin, il y a la concurrence européenne, incarnée par deux clubs, selon Ekrem Konur.

Le Napoli va démarrer les négociations avec une offre à 20 M€

Selon le journaliste turc spécialisé dans les transferts, le Napoli s’apprêterait à proposer 20 M€ à Flamengo pour son joueur. Ce serait une façon d’ouvrir les négociations, les champions d’Italie étant prêts à proposer plus, contrairement à l’OM. Wolverhampton serait également sur les rangs. Mais les Wolves, lanterne rouge de Premier League, ne proposeraient qu’un prêt avec option d’achat. Pour Carrascal, l’intérêt de signer à Molineux est avant tout pécuniaire car l’avenir sportif du club s’annonce plutôt sombre…

Pour l’OM, la vraie concurrence pour Carrascal se nomme Napoli. Car les caisses du champion d’Italie sont pleines et son projet sportif est aussi attirant que celui de Marseille.