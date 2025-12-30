À LA UNE DU 30 DéC 2025
[19:54]Mercato : le PSG et le FC Barcelone devancés pour le clone de Yamal
[19:33]RC Lens : un premier coup dur pour Sage avant Toulouse
[19:10]Stade Rennais Mercato : la menace allemande plane toujours sur un Rouge et Noir
[18:39]OM Mercato : la Serie A et la Premier League foncent sur Carrascal (Flamengo)
[18:14]FC Nantes Mercato : un ex-Rémois ciblé, le PFC et Nice intéressés
[18:00]FC Nantes : un rival régional se félicite d’avoir tapé les Canaris !
[17:46]Mercato : Mourinho frustre l’OM et le FC Barcelone !
[17:25]ASSE : nouveau gros coup dur pour Horneland avant Le Mans !
[17:04]PSG, FC Barcelone : révélations sur l’historique Se Queda de Piqué à propos de Neymar
[16:32]PSG Mercato : la vérité éclate enfin sur le départ de Donnarumma !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : la Serie A et la Premier League foncent sur Carrascal (Flamengo)

Par Raphaël Nouet - 30 Déc 2025, 18:39
💬 Commenter
Jorge Carrascal en action lors de PSG-Flamengo.
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Priorité de Roberto De Zerbi (OM), l’ailier colombien Jorge Carrascal (Flamengo) est désormais dans le viseur d’un club anglais et un italien.

Désigné comme la grande priorité de l’OM pour cet hiver, Jorge Carrascal s’éloigne chaque jour un peu plus de Marseille. Déjà, il y a le fait que Flamengo a refusé l’offre de 20 M€ des dirigeants phocéens car il attend 25 M€. Ensuite, il y a le fait qu’il s’agit d’un montant très élevé pour un joueur qui partirait remplaçant en deuxième partie de saison puisqu’il évolue au même poste que Mason Greenwood. Le Colombien peut également évoluer dans l’axe ou à gauche mais il est davantage utilisé à droite au Brésil. Et enfin, il y a la concurrence européenne, incarnée par deux clubs, selon Ekrem Konur.

Le Napoli va démarrer les négociations avec une offre à 20 M€

Selon le journaliste turc spécialisé dans les transferts, le Napoli s’apprêterait à proposer 20 M€ à Flamengo pour son joueur. Ce serait une façon d’ouvrir les négociations, les champions d’Italie étant prêts à proposer plus, contrairement à l’OM. Wolverhampton serait également sur les rangs. Mais les Wolves, lanterne rouge de Premier League, ne proposeraient qu’un prêt avec option d’achat. Pour Carrascal, l’intérêt de signer à Molineux est avant tout pécuniaire car l’avenir sportif du club s’annonce plutôt sombre…

Pour l’OM, la vraie concurrence pour Carrascal se nomme Napoli. Car les caisses du champion d’Italie sont pleines et son projet sportif est aussi attirant que celui de Marseille.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot