PSG : la compo de Luis Enrique face à Angers SCO

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

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Voici la compo officielle du PSG pour affronter Angers SCO.

Ce samedi soir, le PSG se déplace sur la pelouse d’Angers SCO pour s’envoler en tête du classement de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Luis Enrique. Coup d’envoi à 19h au stade Raymond-Kopa.

La compo du PSG

Safonov – Hakimi (cap), Zabarnyi, Pacho, Hernandez – Ruiz, Beraldo, Mayulu – Lee, Ramos, Barcola.