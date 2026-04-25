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FRANCE

PSG : la compo de Luis Enrique face à Angers SCO

Par William Tertrin - 25 Avr 2026, 18:08
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Bradley Barcola en action lors du match PSG-Newcastle.

Voici la compo officielle du PSG pour affronter Angers SCO.

Ce samedi soir, le PSG se déplace sur la pelouse d’Angers SCO pour s’envoler en tête du classement de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Luis Enrique. Coup d’envoi à 19h au stade Raymond-Kopa.

La compo du PSG

Safonov – Hakimi (cap), Zabarnyi, Pacho, Hernandez – Ruiz, Beraldo, Mayulu – Lee, Ramos, Barcola.

PSG

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