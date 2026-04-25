Ce soir, à l’occasion d’ASSE-Troyes, le spectacle sera aussi bien sur le terrain que dans les tribunes. Les Green Angels y ont veillé.

Si cela fait longtemps, maintenant, que l’AS Saint-Etienne n’a plus le niveau sportif pour se hisser dans le Top 5 français, ses supporters, eux, y ont leur place pour l’éternité. Cette saison encore, alors que leur équipe a parfois galéré pour assumer son statut de favorite de la Ligue 2, eux ont continué à remplir le Chaudron et a épaté par la beauté de leurs tifos ou la puissance de leurs chants. Mais également par leur solidarité, eux qui ont fait front commun devant la menace de dissolution qui pèse sur leurs épaules. Après la mobilisation, le mot d’ordre sera la fête, ce soir, pour le choc face à Troyes.

Les Green Angels tous en vert ce soir

Hier, les Green Angels ont publié un communiqué pour inciter tous leurs adhérents à se rendre au stade vêtus de vert. Privés de matches lors des deux dernières réceptions de l’ASSE à Geoffroy-Guichard, en raison de sanctions infligés par la commission de discipline, les ultras du kop sud veulent frapper fort. Un mur vert pour accueillir les Bleus de Troyes sera du plus bel effet, avant des chants et sans doute un tifo impressionnants. Ce choc face à l’ESTAC, qui aurait pu remplir près de trois Chaudron promet énormément. Sur le terrain comme en dehors.

Aux hommes de Philippe Montanier de se montrer à la hauteur de l’événement, une semaine après un non match sur la pelouse de Bastia (0-2).

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

25/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2