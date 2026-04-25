FC Nantes : un gros coup de pouce venu du RC Lens pour arracher les barrages ?

Face au FC Nantes le 8 mai, le RC Lens devra faire sans son duo titulaire au milieu : Adrien Thomasson et Mamadou Sangaré. Un gros avantage pour les Canaris si les barrages sont encore accessibles d’ici là ?

Le RC Lens devra composer sans deux pièces maîtresses de son entrejeu lors d’un rendez-vous crucial face au FC Nantes. Après le nul spectaculaire à Brest (3-3), Adrien Thomasson et Mamadou Sangaré ont tous deux été avertis… et seront suspendus pour la réception des Canaris le 8 mai.

Thomasson sanctionné au pire moment

C’était écrit. En écopant d’un carton jaune à Brest, Adrien Thomasson a atteint la barre des cinq avertissements cette saison, synonyme de suspension automatique en Ligue 1.

Le milieu lensois, actuellement meilleur passeur du championnat, paye une accumulation entamée face à Auxerre, puis Rennes, Strasbourg, Lille et donc Brest. Résultat : il ne manquera pas le déplacement à Nice… mais sera suspendu pour la réception de Nantes à Bollaert. Un timing problématique, alors que Lens joue gros dans la dernière ligne droite de la saison.

Sangaré craque aussi, double sanction pour Lens

Le scénario s’est aggravé quelques minutes plus tard. Déjà sous la menace, Mamadou Sangaré a lui aussi été averti en fin de match (85e), scellant son sort pour la même rencontre face au FC Nantes.

Le RC Lens perd donc simultanément ses deux milieux titulaires pour un match clé, ce qui va obliger pierre Sage à recomposer totalement son cœur de jeu.

Un casse-tête pour Pierre Sage avant Nantes

Face à un FC Nantes potentiellement en quête de points pour son maintien, s’il est encore possible de l’obtenir d’ici là, le défi s’annonce physique et tactique, même si ce match est celui le moins « risqué » pour les Sang et Or dans cette dernière ligne droite.

Sans Thomasson ni Sangaré, Sage devra trouver une autre solution, et celle qui semble la plus logique est une titularisation du duo Haidara et Bulatovic, voire Sotoca qui a déjà occupé ce poste.

Côté FC Nantes, cette situation pourrait représenter une opportunité. Affronter Lens sans son duo titulaire au milieu pourrait rebattre les cartes, surtout dans une rencontre qui peut s’annoncer décisive pour les deux clubs, quand même plus pour les Canaris qui se rapprochent plus que jamais de la Ligue 2.