RC Lens Mercato : l’arrivée annoncée de Thorgan Hazard fait débat chez les Sang et Or

L’arrivée annoncée de Thorgan Hazard au RC Lens cet été fait débat au sein de la rédaction de But Football Club.

« Un Thauvin bis ? »

« Thorgan Hazard pourrait être une recrue particulièrement intéressante pour le RC Lens. Si les retours ou arrivées de joueurs expérimentés dans un club ne sont pas toujours une garantie de réussite, le frère d’Eden Hazard pourrait justement faire figure d’exception. Son parcours en Europe, notamment en Bundesliga, témoigne d’une solide expérience du haut niveau, avec une capacité à évoluer dans des contextes exigeants et compétitifs.

À l’image d’un Florian Thauvin, il apporterait au groupe lensois une vraie science du jeu, de l’huile dans les rouages déjà présents et un vécu précieux au haut niveau européen. Dans une équipe qui cherche à consolider son statut, son profil polyvalent et son expérience pourraient rapidement faire la différence. Une bonne pioche potentielle pour Jean-Louis Leca, qui continue de viser juste sur le marché. »

Bastien Aubert

« Un joueur de rotation haut de gamme ? »

« Le retour de Thorgan Hazard au RC Lens, c’est clairement une vraie bonne opération sur le papier. Déjà parce qu’il arrive libre en fin de contrat, donc sans indemnité de transfert, et avec un profil expérimenté qui connaît le très haut niveau, précieux en vue du retour en coupe d’Europe. À 33 ans, il sort en plus d’une saison solide à Anderlecht . Ajoute à ça le côté “retour au club formateur”, l’attachement à Bollaert, et tu obtiens un joueur capable d’apporter immédiatement de la qualité technique, de la polyvalence et du leadership dans un groupe où Saïd voire même Saint-Maximin vont partir.

Mais il faut quand même tempérer l’enthousiasme, car Hazard n’est plus celui de ses meilleures années en Allemagne, et Lens ne recrute pas un joueur pour en faire automatiquement un titulaire indiscutable. Son âge et sa fragilité au niveau des blessures peuvent posent question sur son volume de jeu sur une saison complète. Il peut représenter un joueur de rotation haut de gamme, capable d’apporter dans certains matchs, d’encadrer les plus jeunes et de faire basculer des rencontres. Et Lens en aura besoin car les rencontres vont s’enchaîner. On l’a vu contre Brest et plus globalement cette saison : les remplaçants apportent trop peu. Je l’imagine quand même occuper une grande place dans ce groupe vu l’investissement salarial, mais j’attends aussi un autre recrutement à ce poste, un jeune talent à gros potentiel par exemple ».

William TERTRIN