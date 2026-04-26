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OM – OGC Nice : la famille Clauss a parfaitement préparé son retour à Marseille

Par Bastien Aubert - 26 Avr 2026, 00:00
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Jonathan Clauss (OGC Nice)

A quelques encablures d’affronter l’OM au Vélodrome, Jonathan Clauss et sa compagne Pauline ont pris du bon temps. 

Avant de retrouver Marseille, Jonathan Clauss a choisi de relâcher la pression. Le latéral de l’OGC Nice a été vu aux côtés de sa compagne Pauline, profitant d’un moment privilégié entre hôtel de luxe et brunch ensoleillé.

Le couple Clauss prend du bon temps 

Sur les réseaux sociaux, le couple a partagé quelques instants de cette escapade, laissant apparaître un joueur détendu sur la Côte d’Azur… téléphone à la main. Ce déplacement au Vélodrome n’a rien d’anodin pour Clauss. 

Ancien joueur de l’OM, son retour à Marseille sera scruté de près, tant par les supporters que par les observateurs. Dans ce type de rencontre, l’aspect émotionnel peut rapidement prendre le dessus, surtout dans une enceinte aussi bouillante que le stade marseillais.

L’OGC Nice focalisé sur l’objectif

Du côté de l’OGC Nice, l’objectif reste clair : aller chercher un résultat face à un concurrent direct. Et pour cela, le club azuréen comptera sur l’expérience de joueurs comme Clauss, habitués aux grands rendez-vous. Entre souvenirs, pression et enjeux sportifs, cet OM – Nice s’annonce particulièrement intense.

Et même si le défenseur profite encore de moments de calme, la tension devrait rapidement monter à mesure que le coup d’envoi approche. Reste à savoir si cette préparation détendue sera le signe d’un joueur prêt à briller… ou d’un retour plus compliqué que prévu.

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