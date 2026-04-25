OM Mercato : pluie de millions en vue, McCourt se frotte déjà les mains

Vendu de force l’été dernier par l’OM après son clash avec Rabiot, Jonathan Rowe se régale à Bologne et pourrait aussi régaler le club phocéen !

Parti de l’OM l’été dernier dans un contexte tendu après son altercation avec Adrien Rabiot, Jonathan Rowe s’épanouit désormais pleinement en Italie sous les couleurs de Bologne. Et ses performances pourraient bientôt offrir un joli bonus financier à l’OM.

Recruté par Bologne après son départ de Marseille, l’ailier anglais de 22 ans réalise une saison solide. En 38 matchs toutes compétitions confondues, il affiche un bilan de 7 buts et 3 passes décisives, confirmant sa montée en puissance dans un championnat réputé exigeant.

Selon plusieurs médias italiens, dont La Gazzetta dello Sport, son adaptation réussie attire déjà l’attention de plusieurs clubs européens, notamment Chelsea, Aston Villa ou encore Galatasaray.

Une valorisation qui grimpe jusqu’à 40 M€

La progression de Rowe a mécaniquement fait exploser sa valeur sur le marché des transferts. Désormais, Bologne réclamerait environ 40 millions d’euros pour envisager un départ de son joueur offensif.

Un montant qui reflète à la fois son impact en Serie A et son potentiel encore important à long terme.

L’OM bénéficiaire grâce à une clause intelligente

Lors de la vente de Jonathan Rowe à Bologne, l’OM avait bien pensé à négocier une clause de revente de 10 %. Une stratégie qui pourrait aujourd’hui s’avérer très rentable. En effet, en cas de transfert autour des 40 millions d’euros, le club phocéen toucherait environ 4 millions d’euros, sans avoir à intervenir dans la transaction.

Une rentrée d’argent bienvenue pour l’OM, dans un contexte où chaque revenu supplémentaire peut faciliter la gestion du mercato, et sans savoir si le club sera en Ligue des Champions la saison prochaine, avec les revenus qui vont avec.

Un départ déjà rentabilisé pour Marseille

Vendu autour de 19,5 millions d’euros l’été dernier, Rowe avait déjà permis à l’OM de réaliser une opération financière équilibrée. Aujourd’hui, sa montée en puissance en Italie transforme ce transfert en possible double gain pour le club marseillais.

Alors que plusieurs clubs européens surveillent son évolution, le dossier Rowe pourrait s’animer lors du prochain mercato estival. Une éventuelle vente à prix fort ferait non seulement les affaires de Bologne, mais aussi celles de l’OM…