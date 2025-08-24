RC Lens Mercato : un départ acté en catimini avant Le Havre
OM : les mots touchants de Jonathan Rowe pour dire adieu aux supporters

Jonathan Rowe (OM)
William Tertrin
24 août 2025

Après son départ de l’OM, Jonathan Rowe a publié un message d’adieu touchant aux supporters de l’OM.

Ce dimanche, l’OM a officialisé le transfert de Jonathan Rowe vers Bologne, quelques jours après sa violente bagarre avec Adrien Rabiot. L’ailier anglais a publié un message d’adieu touchant aux supporters marseillais. Il les a remerciés pour leur soutien depuis son arrivée à Marseille, évoquant une année riche en émotions et en souvenirs. Il a également salué ses coéquipiers, le staff et les entraîneurs pour leur exigence et leur accompagnement. Rowe a conclu son message en affirmant son attachement au club : « Une fois Marseillais, toujours Marseillais. »

Le message de Jonathan Rowe

« Cher Marseillais,

Je dois commencer par dire que je n’ai jamais connu un soutien comme le vôtre auparavant ! Depuis que j’ai atterri à l’aéroport de Marignane il y a un an, jusqu’à maintenant. Cela a été une montagne russe d’émotions, 🫠 mais je tiens à vous remercier sincèrement pour la foi et le soutien que vous avez eus en moi tout au long du chemin.

Je ne veux pas entrer dans trop de détails. Je veux me concentrer sur les remerciements aux joueurs, aux entraîneurs et au personnel de l’arrière-salle de m’avoir poussé jour après jour à me battre pour le badge. 💙

Nous avons partagé de nombreux souvenirs et expériences que je garderai avec moi pour la vie !

Restez en bonne santé, restez béni et bonne chance pour le reste de la saison ! 🙏🏾

Une fois Marseillais… toujours Marseillais💙

JR17. »

Ligue 1OM
#DÉCLARATIONS

