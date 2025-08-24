OM Mercato : le transfert de Rowe à Bologne officialisé

L’OM et Bologne ont officialisé le transfert de Jonathan Rowe. Après seulement une saison en Provence, l’ailier anglais quitte la France sur une note amère.

Bologne a été le premier à dégainer, rapidement suivi par l’OM : les deux clubs ont officialisé ce dimanche le transfert de Jonathan Rowe en Italie. Recruté il y a un an pour 14,5 M€ à Norwich, l’ailier anglais est cédé pour 19,5 M€, bonus compris, plus 10% à la revente au tenant de la Coupe d’Italie. Il part sur une note amère car, après une bonne préparation estivale, il a connu un jour sans vendredi dernier à Rennes (0-1), qui lui a valu les remontrances de plusieurs coéquipiers, dont Adrien Rabiot.

Il laisse le souvenir de son but à Lyon

Le ton est monté entre Rowe et Rabiot, qui en sont venus aux mains. L’altercation a été à ce point violente que la direction de l’OM, après avoir suspendu les deux joueurs, a décidé de les placer sur la liste des transferts. Il y avait une hésitation concernant l’Anglais, qui allait confronté à la concurrence d’Igor Paixao. Après cet incident, son destin était scellé.

Resté muet durant toute cette affaire, Jonathan Rowe livrera peut-être un jour sa version de l’histoire. En attendant, il restera pour les supporters marseillais le jour qui a climatisé le Groupama Stadium un soir de folie en septembre 2024.