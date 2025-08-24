OM : 3 conditions à un retour d’Adrien Rabiot dans l’effectif

Roberto De Zerbi a ouvert la porte à un retour d’Adrien Rabiot dans l’effectif mais, selon les dernières informations, il faudrait pour cela que trois conditions soient réunies.

Roberto De Zerbi a surpris son monde hier, après la victoire de l’OM sur le Paris FC (5-2), en déclarant au sujet d’Adrien Rabiot : « Je ne suis pas quelqu’un qui claque les portes au nez. Je ne suis pas la seule personne à décider, le club passe avant le coach. Mais Adrien est quelqu’un de bien. Je lui ai donné un conseil, j’espère qu’il le suivra et qu’il me suivra. Je pense être quelqu’un de bien aussi, j’essaie de tendre la main. Je ne mets jamais de croix sur les personnes. Si je peux aider à résoudre ce problème, je suis prêt à tout. Pas pour le joueur mais pour la personne qu’il est. Je pense que c’est important, pour le bien de tous, pas seulement footballistique mais aussi humain ».

Le milieu doit parler publiquement et changer de représentants

Des propos à l’opposé de ce qu’il avait pu dire sur le même sujet en conférence de presse la veille. Mais l’Italien a visiblement bien réfléchi à la situation et, sans s’être concerté au préalable avec Medhi Benatia et Pablo Longoria, il a donc ouvert la porte à un incroyable happy end après sept jours de tempête. Mais pour RMC et La Provence, une éventuelle réconciliation ne pourra se faire qu’à trois conditions. Pour le premier média, il faudrait d’abord qu’Adrien Rabiot fasse amende honorable publiquement, via une interview à la presse. Il s’est déjà excusé auprès de sa direction lundi, mais cela ne suffirait pas.

Plus épineux, selon La Provence, il faudrait que le milieu accepte de changer de représentants ou au moins qu’il prenne publiquement de la distance avec eux. En effet, la mère du milieu ainsi que leur avocat ont tenu des propos corrosifs à l’égard de la direction marseillaise durant la semaine. Difficile d’imaginer tout le monde cohabiter après cela. En acceptant de les mettre à l’écart jusqu’à la fin de son contrat ou, mieux, en changeant de représentant, Rabiot s’assurerait un meilleur dialogue avec ses dirigeants. Mais l’international français et son mère sont unis par un lien très solide, que les épreuves les plus délicates n’ont pas entamé. Difficile, donc, d’imaginer qu’une séparation puisse se produire aujourd’hui. Mais voilà en tout cas les trois conditions pour que cet improbable feuilleton se termine par un happy end.