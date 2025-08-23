OM : le message fort des Winners après l’affaire Rabiot

A l’entrée des équipes pour OM-Paris FC, les South Winners ont déployé une banderole sur laquelle on pouvait lire « No, l’OM siamo noi ! ».

La réaction des supporters de l’OM était guettée après la semaine terrible qu’a vécue le club suite à la défaite à Rennes (0-1). L’affaire Rabiot, les attaques de sa mère contre la direction, les explications de Medhi Benatia, Pablo Longoria et Roberto De Zerbi… Tout ces éléments ont divisé le peuple bleu et blanc. On attendait un message clair, il n’y en a pas vraiment eu. Seule une banderole dévoilée dans la partie réserve aux South Winners, dans le virage Sud, a fait écho aux événements des derniers jours.

« No, l’OM siamo noi ! »

Sur cette banderole, on pouvait lire « No, l’OM siamo noi ! ». Soit, « Non, l’OM, c’est nous ! ». Une réponse au cri de guerre des joueurs et du staff la saison dernière. Lancés par Roberto De Zerbi, qui criait « Chi siamo ? » (« Qui sommes-nous ? »), les Olympiens répondaient « L’OM ! ». Il était question que cela devienne un chant au Vélodrome mais les Winners ont détourné le slogan pour rappeler une vérité fondamentale : les supporters sont très importants à Marseille. D’ailleurs, ils répètent régulièrement « L’OM, c’est nous ».

Et mine de rien, cela peut être une réponse à l’affaire Rabiot : à l’OM, rien ne compte hormis le club et ses supporters. Les joueurs, les dirigeants et les entraîneurs passent, la passion des tribunes reste et rien n’est au-dessus de l’institution.