OM – PFC : le message sympa de Rowe à ses futurs ex-coéquipiers
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM : le message fort des Winners après l’affaire Rabiot

Les Fanatics, dans le virage Nord, avant le coup d'envoi d'OM-Paris FC.
Raphaël Nouet
23 août 2025

A l’entrée des équipes pour OM-Paris FC, les South Winners ont déployé une banderole sur laquelle on pouvait lire « No, l’OM siamo noi ! ».

La réaction des supporters de l’OM était guettée après la semaine terrible qu’a vécue le club suite à la défaite à Rennes (0-1). L’affaire Rabiot, les attaques de sa mère contre la direction, les explications de Medhi Benatia, Pablo Longoria et Roberto De Zerbi… Tout ces éléments ont divisé le peuple bleu et blanc. On attendait un message clair, il n’y en a pas vraiment eu. Seule une banderole dévoilée dans la partie réserve aux South Winners, dans le virage Sud, a fait écho aux événements des derniers jours.

« No, l’OM siamo noi ! »

Sur cette banderole, on pouvait lire « No, l’OM siamo noi ! ». Soit, « Non, l’OM, c’est nous ! ». Une réponse au cri de guerre des joueurs et du staff la saison dernière. Lancés par Roberto De Zerbi, qui criait « Chi siamo ? » (« Qui sommes-nous ? »), les Olympiens répondaient « L’OM ! ». Il était question que cela devienne un chant au Vélodrome mais les Winners ont détourné le slogan pour rappeler une vérité fondamentale : les supporters sont très importants à Marseille. D’ailleurs, ils répètent régulièrement « L’OM, c’est nous ».

Et mine de rien, cela peut être une réponse à l’affaire Rabiot : à l’OM, rien ne compte hormis le club et ses supporters. Les joueurs, les dirigeants et les entraîneurs passent, la passion des tribunes reste et rien n’est au-dessus de l’institution.

Ligue 1OM
#A la une

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet