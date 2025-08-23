OM : les confidences inédites sur le vestiaire marseillais après l’affaire Rabiot-Rowe

Décrit comme profondément choqué par la violente bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, le vestiaire de l’OM ne serait finalement pas autant troublé que cela.

La rentrée de l’OM a été mouvementée. Après une préparation estivale prometteuse, l’équipe s’est inclinée face à Rennes lors de la première journée de Ligue 1, malgré un avantage numérique pendant plus d’une heure. La défaite, sur le plan sportif, semblait gérable, mais les problèmes ont continué dans les coulisses. Une violente altercation a éclaté dans le vestiaire entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, menant à leur exclusion définitive et à leur mise sur le marché des transferts.

Une affaire trop dramatisée ?

Cette situation a été amplifiée par les déclarations médiatiques, notamment celles de Véronique Rabiot, tandis que la direction du club a fermement défendu sa position. Selon L’Équipe, si certains joueurs sont mentalement affectés, le vestiaire n’a pas été choqué par la bagarre, contrairement à ce qui a été dit par les dirigeants. Cet l’événement a même plutôt renforcé la cohésion autour du trio De Zerbi–Benatia–Longoria. L’OM doit maintenant se concentrer sur la suite de la saison, avec un match prévu contre le Paris FC ce samedi à 17 heures.