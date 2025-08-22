OM : De Zerbi fracasse Véronique Rabiot, Hojbjerg confirme le malaise

En conférence de presse, l’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, est revenu sur la polémique Rabiot, insistant sur le fait que sa mère avait joué un rôle négatif. Pierre-Emile Hojbjerg, lui, est apparu mal à l’aise avec ce sujet.

La conférence de presse de Roberto De Zerbi, à la veille de la réception du Paris FC, était très attendue. Une semaine après la défaite de l’OM à Rennes (0-1) et l’altercation entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot, qui a dégénéré pour aboutir à une incroyable polémique, l’entraîneur italien a évidemment été interrogé sur ces jours compliqués. Il n’a pas fuit ses responsabilités, donnant sa version des faits et taclant Véronique Rabiot, très offensive à l’égard du technicien mais aussi de Pablo Longoria et Medhi Benatia : « Medhi Benatia, Pablo Longoria et moi avons parlé au téléphone ce week-end et avons attendu lundi avant de communiquer une décision nette : mettre ces deux joueurs à l’écart de l’effectif en attendant de voir si les deux éprouvaient un regret. Dans un club de foot, un lieu de travail, il doit y avoir une hiérarchie, et le club doit passer avant eux. C’est un choix contraint, et une décision juste. Un choix temporaire pour comprendre comment les choses se seraient déroulées par la suite. Les gardes du corps qui doivent nous protéger ont quand même dû séparer les joueurs. »

« La chose a dégénéré, pas à cause de l’OM mais à cause de l’entourage »

«Je lis des choses fausses sur Pablo (Longoria), Medhi (Benatia). Je ne dois pas les défendre mais je suis quelqu’un de sincère. Quand ils parlent du président et qu’ils disent qu’il parlait de «corruption», Pablo Longoria défendait son club. Il a fait des erreurs, s’est excusé, c’est une preuve de force, pas de faiblesse. «Sa mère a oublié deux choses : j’ai décidé de rendre Adrien capitaine à Paris, j’ai décidé de voir l’échauffement à Paris en embrassade avec les joueurs. J’ai défendu son fils (à Véronique Rabiot). Et en un an, j’ai eu plus d’attention pour son fils que pour mon fils. C’était une décision temporaire. Mais la chose a dégénéré, pas à cause de l’OM mais à cause de l’entourage. J’ai mis mon orgueil de côté parce que j’apprécie Rabiot et je ne pense pas être plus important que lui, ni le club. Mais une hiérarchie existe. Et quand je lis que sa mère dit qu’on a donné une deuxième chance à Greenwood, c’est faux, là on parle de vie privée. »

Egalement présent devant les médias, Pierre-Emile Hojbjerg est apparu assez mal à l’aise, confirmant un malaise au sein de l’effectif : « Tout le monde a compris que la situation était désagréable et difficile à digérer pour tout le monde. Humainement, on l’a tous ressenti. C’est important que nous parlions entre nous dans le vestiaire. On s’est mis d’accord sur le fait que le plus important était le match de demain. On n’est pas du tout satisfait du premier match donc il faut bien se remettre en place demain. On a un bon encadrement et un bon état d’esprit. « C’est difficile pour moi de me mettre dans ces choses-là, les propos qui sont sortis, la polémique. Tout ça ne me va pas, ça ne me correspond pas. Je n’ai pas trop à parler de ça. »