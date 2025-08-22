LOSC Mercato : gros coup de théâtre pour Zhegrova !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM : De Zerbi fracasse Véronique Rabiot, Hojbjerg confirme le malaise

L'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi, pendant la conférence de presse précédant le match contre le Paris FC.
Raphaël Nouet
22 août 2025

En conférence de presse, l’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, est revenu sur la polémique Rabiot, insistant sur le fait que sa mère avait joué un rôle négatif. Pierre-Emile Hojbjerg, lui, est apparu mal à l’aise avec ce sujet.

La conférence de presse de Roberto De Zerbi, à la veille de la réception du Paris FC, était très attendue. Une semaine après la défaite de l’OM à Rennes (0-1) et l’altercation entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot, qui a dégénéré pour aboutir à une incroyable polémique, l’entraîneur italien a évidemment été interrogé sur ces jours compliqués. Il n’a pas fuit ses responsabilités, donnant sa version des faits et taclant Véronique Rabiot, très offensive à l’égard du technicien mais aussi de Pablo Longoria et Medhi Benatia : « Medhi Benatia, Pablo Longoria et moi avons parlé au téléphone ce week-end et avons attendu lundi avant de communiquer une décision nette : mettre ces deux joueurs à l’écart de l’effectif en attendant de voir si les deux éprouvaient un regret. Dans un club de foot, un lieu de travail, il doit y avoir une hiérarchie, et le club doit passer avant eux. C’est un choix contraint, et une décision juste. Un choix temporaire pour comprendre comment les choses se seraient déroulées par la suite. Les gardes du corps qui doivent nous protéger ont quand même dû séparer les joueurs. »

« La chose a dégénéré, pas à cause de l’OM mais à cause de l’entourage »

«Je lis des choses fausses sur Pablo (Longoria), Medhi (Benatia). Je ne dois pas les défendre mais je suis quelqu’un de sincère. Quand ils parlent du président et qu’ils disent qu’il parlait de «corruption», Pablo Longoria défendait son club. Il a fait des erreurs, s’est excusé, c’est une preuve de force, pas de faiblesse. «Sa mère a oublié deux choses : j’ai décidé de rendre Adrien capitaine à Paris, j’ai décidé de voir l’échauffement à Paris en embrassade avec les joueurs. J’ai défendu son fils (à Véronique Rabiot). Et en un an, j’ai eu plus d’attention pour son fils que pour mon fils. C’était une décision temporaire. Mais la chose a dégénéré, pas à cause de l’OM mais à cause de l’entourage. J’ai mis mon orgueil de côté parce que j’apprécie Rabiot et je ne pense pas être plus important que lui, ni le club. Mais une hiérarchie existe. Et quand je lis que sa mère dit qu’on a donné une deuxième chance à Greenwood, c’est faux, là on parle de vie privée. »

Egalement présent devant les médias, Pierre-Emile Hojbjerg est apparu assez mal à l’aise, confirmant un malaise au sein de l’effectif : « Tout le monde a compris que la situation était désagréable et difficile à digérer pour tout le monde. Humainement, on l’a tous ressenti. C’est important que nous parlions entre nous dans le vestiaire. On s’est mis d’accord sur le fait que le plus important était le match de demain. On n’est pas du tout satisfait du premier match donc il faut bien se remettre en place demain. On a un bon encadrement et un bon état d’esprit. « C’est difficile pour moi de me mettre dans ces choses-là, les propos qui sont sortis, la polémique. Tout ça ne me va pas, ça ne me correspond pas. Je n’ai pas trop à parler de ça. »

Ligue 1OM
#A la une#CONFÉRENCE DE PRESSE

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet
Quentin Merlin et Valentin Rongier ont trahi le FC Nantes
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Rongier au Stade Rennais, pire trahison de l’histoire du club ?

Par Fabien Chorlet