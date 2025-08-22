OM : Romain Molina explose la version de Véronique Rabiot !

Alors que l’avenir du milieu français continue d’agiter l’Olympique de Marseille, le journaliste Romain Molina a lâché une bombe sur Véronique Rabiot, la mère et agente du joueur.

Véronique Rabiot n’a pas vraiment lavé son linge sale en famille. Hier, la mère d’Adrien a dit tout le mal qu’elle pensait des dirigeants de l’OM suite à l’altercation entre son fils et Jonathan Rowe il y a une semaine jour pour jour à Rennes. Depuis, l’escalade verbale a atteint son paroxysme hier sur RTL, où elle a descendu le club phocéen et ses actuels dirigeants.

Selon Romain Molina, son discours ne correspond pas vraiment à la réalité des faits au sujet des négociations. « Véronique Rabiot s’arrange pas mal avec la vérité », affirme le journaliste indépendant. Contrairement à ce qu’elle laisse entendre, ce n’est pas l’OM qui aurait traîné pour prolonger son fils, mais bien elle qui n’a pas répondu aux sollicitations de la direction marseillaise. Cela fait plusieurs semaines que Pablo Longoria et son staff auraient formulé une offre de prolongation, restée sans suite.

L’argent, toujours l’argent

Pire encore, toujours selon Molina, Véronique Rabiot n’a jamais été vraiment fermée à un départ de l’OM. Et pour cause : un éventuel transfert pourrait lui rapporter gros. Lors de son arrivée, Rabiot avait accepté un salaire inférieur à celui qu’il percevait auparavant, en échange d’une clause prévoyant un pourcentage élevé sur une future indemnité de transfert. Un deal qui permettrait donc à la famille Rabiot de toucher un joli pactole en cas de départ.

De quoi relancer toutes les spéculations sur l’avenir du milieu tricolore avec une certitude : la relation entre l’OM, Adrien Rabiot et sa mère ne s’annonce pas de tout repos dans les prochaines semaines.