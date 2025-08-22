OM Mercato : grande nouvelle dans le dossier Ordoñez !
OM Mercato : grande nouvelle dans le dossier Ordoñez !

Joel Ordonez sous le maillot du Club Bruges.
Bastien Aubert
22 août 2025

Courtisé par Crystal Palace, Joël Ordoñez, jeune défenseur équatorien, aurait clairement affiché sa préférence pour l’OM, convaincu notamment par les conseils de son compatriote Moses Caicedo et séduit par la perspective d’évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi.

🟥 Rumeur

Le dossier Joel Ordoñez brûle à l’OM. Bruges, qui détient les droits du joueur, a vu Crystal Palace débarquer avec des arguments financiers solides et la volonté de rapatrier le défenseur équatorien en Premier League. Les dirigeants anglais sont prêts à s’aligner sur les demandes du club belge, preuve de l’intérêt grandissant pour le jeune talent sud-américain.

Mais malgré cette pression venue d’Angleterre, Ordoñez ne flanche pas. D’après le média équatorien Tera Deportes, le défenseur a déjà donné son accord à l’Olympique de Marseille, privilégiant un projet sportif qui lui paraît plus structuré et surtout plus stimulant à ce stade de sa carrière.

Un élément a pesé lourd dans la balance : Moses Caicedo. L’international équatorien, qui connaît bien Roberto De Zerbi pour avoir travaillé sous ses ordres à Brighton, aurait soufflé à son compatriote qu’évoluer sous la houlette du technicien italien était une opportunité rare, capable de faire exploser son potentiel. Un conseil qui aurait fini de convaincre Ordoñez d’opter pour l’OM plutôt que pour Crystal Palace.

Optimisme à l’OM

Côté marseillais, la nouvelle est accueillie avec optimisme. L’arrivée d’un joueur jeune, prometteur et déjà international s’inscrirait parfaitement dans la volonté de Pablo Longoria de bâtir une équipe compétitive, tournée vers l’avenir mais immédiatement performante. Reste désormais à trouver un terrain d’entente avec Bruges, qui n’entend pas brader son défenseur et qui sait qu’il possède une belle cote sur le marché.

Si l’opération venait à aboutir, l’OM frapperait un grand coup en devançant un club de Premier League réputé agressif sur le marché des transferts. Un signal fort pour les supporters marseillais, qui espèrent voir leur club attirer de nouveaux talents capables de rendre justice aux ambitions de De Zerbi. La balle est désormais dans le camp de Longoria et de son staff. Mais une chose est sûre : Ordoñez a choisi l’OM. 

MercatoOM
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

