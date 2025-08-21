PSG Mercato : le Qatar prépare une dernière ligne droite inattendue cet été ! 
OM Mercato : deux vedettes attendues pour faire oublier le fiasco Rabiot ?

Medhi Benatia (OM)
Bastien Aubert
21 août 2025

Afin de ne pas se mettre les supporters à dos, les dirigeants de l’Olympique de Marseille pourraient recruter une à deux vedettes pour faire oublier le fiasco Rabiot.

🟥 Rumeur

Le départ imminent d’Adrien Rabiot, dix jours avant la fin du mercato, pourrait créer un vide au sein de l’effectif marseillais. Pour ne pas décevoir leurs supporters, L’Équipe croit savoir que les dirigeants de l’Olympique de Marseille envisageraient de recruter une ou deux vedettes afin de compenser ce départ et maintenir l’attractivité du club.

Medhi Benatia a commenté la situation : « Donc aujourd’hui, se dire qu’on va perdre Adrien Rabiot à dix jours de la fin du mercato… Pour ramener qui ? Dites-moi aujourd’hui sur le marché, je vais ramener qui, au moins au même niveau que Rabiot ? Je ne dis pas plus fort, parce qu’il n’y a pas, mais au moins au même niveau. »

Quelques certitudes se dégagent. Les dirigeants de l’OM n’ont jamais été effrayés par les mouvements de joueurs ; au contraire, ils apprécient la frénésie du mercato et l’opportunité de renforcer l’équipe. Le départ de Rabiot, qui était l’un des joueurs les mieux payés avec Pierre-Emile Höjbjerg (500 000 euros mensuels), libère une marge salariale non négligeable. Le public marseillais, affecté par cette perte, pourrait être rassuré par l’arrivée prochaine d’une ou deux recrues de premier plan. Reste à savoir si Benatia aura le temps de boucler de tels dossiers.

« Le coup d’œil de But FC »

« Il reste dix jours à l’OM pour dénicher la ou les perles rares capable(s) de faire oublier le double fiasco Adrien Rabiot – Jonathan Rowe à Rennes. Le temps est compté et les opportunités de marché se réduisant comme peau de chagrin. »

MercatoOM
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

