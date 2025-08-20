OM : en plein chaos, McCourt arrive à Marseille pour régler un dossier brûlant ! 

En pleine affaire Rabiot à l’Olympique de Marseille, l’arrivée de Frank McCourt programmé ce samedi face au Paris FC (17h) pourrait apporter un peu de sérénité.

L’OM en plein chaos. L’actualité du club phocéen a été secouée vendredi dernier par l’épisode Rabiot-Rowe, lorsque les deux joueurs se sont violemment affrontés après la défaite à Rennes (0-1). Une altercation qui a rapidement fait le tour du vestiaire et des médias, soulignant les tensions qui règnent autour du groupe marseillais.

Selon La Provence, Frank McCourt a prévu de débarquer en pleine tempête puisqu’il est attendu ce samedi 23 août au Vélodrome, à l’occasion de la réception du Paris FC en Ligue 1 (17h). Si sa visite est officiellement centrée sur les réformes du football français et la création de la chaîne de la LFP, Ligue 1 +, elle pourrait aussi être l’occasion d’aborder la situation interne du club.

Une visite sous haute surveillance

McCourt, reconnu pour son implication directe dans les dossiers stratégiques de l’OM, se penchera notamment sur les droits TV et le futur économique du football français, un sujet crucial pour le club phocéen dans un contexte financier tendu. Toutefois, l’épisode Rabiot-Rowe sera forcément évoqué, alors que les deux joueurs sont désormais placés sur la liste des transferts. La direction devra expliquer sa gestion de la situation, tant au niveau sportif que disciplinaire, et rassurer les supporters sur l’avenir du vestiaire.

Un message fort aux supporters et au vestiaire

La présence de McCourt au Vélodrome intervient à un moment clé du début de saison. Avec un effectif secoué par les tensions et les départs récents, le propriétaire pourrait profiter de son passage pour envoyer un message fort aux joueurs et aux fans : celui de l’unité et de la stabilité, malgré les incidents. Sa venue est également symbolique, montrant que la direction reste impliquée et vigilante face aux frictions internes.