Adrien Rabiot : génie contrarié ou éternel hors-cadre ?
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM : en plein chaos, McCourt arrive à Marseille pour régler un dossier brûlant ! 

Frank McCourt à l'OM
Bastien Aubert
20 août 2025

En pleine affaire Rabiot à l’Olympique de Marseille, l’arrivée de Frank McCourt programmé ce samedi face au Paris FC (17h) pourrait apporter un peu de sérénité. 

L’OM en plein chaos. L’actualité du club phocéen a été secouée vendredi dernier par l’épisode Rabiot-Rowe, lorsque les deux joueurs se sont violemment affrontés après la défaite à Rennes (0-1). Une altercation qui a rapidement fait le tour du vestiaire et des médias, soulignant les tensions qui règnent autour du groupe marseillais.

Selon La Provence, Frank McCourt a prévu de débarquer en pleine tempête puisqu’il est attendu ce samedi 23 août au Vélodrome, à l’occasion de la réception du Paris FC en Ligue 1 (17h). Si sa visite est officiellement centrée sur les réformes du football français et la création de la chaîne de la LFP, Ligue 1 +, elle pourrait aussi être l’occasion d’aborder la situation interne du club.

Une visite sous haute surveillance

McCourt, reconnu pour son implication directe dans les dossiers stratégiques de l’OM, se penchera notamment sur les droits TV et le futur économique du football français, un sujet crucial pour le club phocéen dans un contexte financier tendu. Toutefois, l’épisode Rabiot-Rowe sera forcément évoqué, alors que les deux joueurs sont désormais placés sur la liste des transferts. La direction devra expliquer sa gestion de la situation, tant au niveau sportif que disciplinaire, et rassurer les supporters sur l’avenir du vestiaire.

Un message fort aux supporters et au vestiaire

La présence de McCourt au Vélodrome intervient à un moment clé du début de saison. Avec un effectif secoué par les tensions et les départs récents, le propriétaire pourrait profiter de son passage pour envoyer un message fort aux joueurs et aux fans : celui de l’unité et de la stabilité, malgré les incidents. Sa venue est également symbolique, montrant que la direction reste impliquée et vigilante face aux frictions internes.

Ligue 1OM
#A la une#AVANT-MATCH

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet
Quentin Merlin et Valentin Rongier ont trahi le FC Nantes
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Rongier au Stade Rennais, pire trahison de l’histoire du club ?

Par Fabien Chorlet