OM Mercato : 3 clubs foncent sur Rabiot, son plan A est connu ! 

L’histoire entre Adrien Rabiot et l’OM tourne court. Placé sur la liste des transferts, le milieu français de 30 ans doit se trouver une nouvelle écurie. Et déjà, trois poids lourds italiens ont flairé la bonne affaire… sans compter ses propres envies…

🟥 Rumeur

Quel avenir pour Adrien Rabiot ? Placé sur la liste des transferts par l’OM, ce qui a étonné tout son clan, le milieu de 30 ans va étudier les pistes qui s’offrent à lui pour son avenir. Selon Foot Mercato, trois clubs sont déjà prêts à l’accueillir. L’AC Milan suit la situation de près, et le retour de Massimiliano Allegri sur le banc rossonero a relancé cette piste. L’ancien coach de la Juve connaît parfaitement Rabiot, qu’il a dirigé à Turin, et leur relation pourrait favoriser une arrivée. Vien ensuite l’Inter Milan, où la logique est différente : les Nerazzurri privilégient un renfort au milieu de terrain plutôt qu’en attaque.

La Gazzetta dello Sport écrivait encore récemment que le club lombard recherchait « un milieu puissant et musclé », un profil qui correspond exactement à celui de l’international français.Et puis il y a la Juventus Turin, évidemment. Un an seulement après son départ libre, la Vieille Dame envisage sérieusement de rapatrier son ancien joueur. Rabiot connaît la maison, les supporters et le vestiaire : des arguments qui plaident en faveur d’un retour express dans le Piémont. Mais attention, l’OM n’entend pas brader son indésirable.

Selon RMC Sport, les dirigeants marseillais réclament environ 15 millions d’euros pour libérer leur joueur, encore lié pour un an. En parallèle, Nicolò Schira révèle que le plan A de Rabiot serait de rejoindre la Premier League ! Le Français se verrait bien tenter sa chance outre-Manche, dans un championnat qui correspondrait à sa puissance physique et à son volume de jeu. Si ce rêve anglais ne se concrétise pas, la Serie A reste son plan B, avec trois prétendants de luxe prêts à l’accueillir. L’Équipe rappelle enfin que l’AS Monaco était venu aux nouvelles pas plus tard que l’été dernier. Et, depuis, le club de la Principauté a recruté son grand ami Paul Pogba…