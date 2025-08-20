OM Mercato : Pavard en alternative d’Ordonez !

Toujours intéressé par Joel Ordonez (Club Bruges) pour renforcer sa défense centrale, l’OM suivrait également Benjamin Pavard, qui s’apprête à quitter l’Inter Milan et que le LOSC convoite.

La défaite à Rennes (0-1) vendredi a mis en évidence que l’OM avait besoin d’un autre défenseur central. En l’absence de Facundo Medina, suspendu, Roberto De Zerbi a préféré faire reculer Geoffrey Kondogbia plutôt que de faire confiance à CJ Egan-Riley, qui a pourtant été bon quand il a eu sa chance en seconde période. Medhi Benatia et Pablo Longoria lorgnent Joel Ordonez. Mais le Club Bruges est intransigeant concernant l’indemnité de départ de son défenseur équatorien. Ce sera 35 M€ ou rien. Les Phocéens auraient formulé une nouvelle offre ces dernières heures. Suffira-t-elle à convaincre le club belge ? Celui-ci, en tout cas, a convoqué Ordonez pour son match de Champions League contre les Rangers.

Pavard, ce serait 20 M€ !

En parallèle, l’OM suivrait une autre piste tout aussi alléchante. Selon La Gazzetta dello Sport figureraient parmi les clubs intéressés pour recruter Benjamin Pavard. Le champion du monde 2018 a été annoncé tout proche de Galatasaray mais le deal est tombé à l’eau. Le LOSC voudrait également faire revenir le joueur qu’il a formé mais qui a très peu joué pour lui puisqu’il est parti rapidement en Allemagne. Mais les Dogues n’auraient pas les moyens de payer les 18 à 20 M€ attendus par les Nerazzurri pour lâcher leurs joueurs.

L’OM, lui, peut verser une telle indemnité puisqu’il est prêt à mettre plus pour Ordonez. Ce dernier demeure la priorité car il est plus jeune (21 ans contre 29) et pourrait donc être revendu à l’avenir. Mais si jamais cette piste devait tomber à l’eau, celle menant à Benjamin Pavard serait tout aussi alléchante.