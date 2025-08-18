OM Mercato : retour de flammes pour Bennacer… et pour Ndicka !

L’OM tenterait de faire revenir Ismaël Bennacer (AC Milan). Et d’enrôler Evan Ndicka (AS Rome).

Confronté aux départ de Valentin Rongier et d’Ismaël Koné, l’OM, malgré l’arrivée d’Angel Gomes, souhaiterait renforcer son entre jeu d’ici la fin du Mercato. Et selon La Gazzetta dello Sport, ce lundi, Medhi Benatia et Pablo Longoria souhaitent se tourber vers un joueur qu’ils connaissent bien : Ismaël Bennacer.

L’OM prêt à faire coup double ?

L’Algérien n’a pas forcément marqué les esprits lors de son prêt à Marseille, mais son profil, avec son expérience et sa qualité technique, plait à Roberto De Zerbi. Le milieu de 27 ans et sous contrat avec l’AC Milan jusqu’en 2027, et l’OM tenterait donc de trouver un accord avec Milan pour le faire revenir. L’OM aurait également réactivé la piste du défenseur central ivoirien de l’AS Rome Evan Ndicka, et ce alors que la Roma cible Jonathan Rowe. Jusqu’ici, Joel Ordonez faisait figure de priorité pour renforcer la défense olympienne. Mais un possible deal avec la Roma pourrait tout changer. A suivre…