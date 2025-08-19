OM Mercato : ça bouge pour Rowe, Maupay et Ounahi !
OM : on sait si Rabiot jouera contre le PFC, nouvelles révélations sur Rowe et Bakola

Adrien Rabiot déçu après la défaite de son équipe à Rennes (0-1).
Raphaël Nouet
19 août 2025

Sanctionnés par l’OM jusqu’à nouvel ordre pour s’être battus dans le vestiaire à Rennes, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ne devraient pas reprendre au même moment…

Ce mardi, L’Equipe consacre sa Une à l’atmosphère électrique qui règne à l’OM depuis vendredi soir et la défaite à Rennes (0-1). Le quotidien sportif revient évidemment sur l’altercation entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot au coup de sifflet final. Celle-ci aurait eu lieu en deux temps : un premier accrochage, avec le Français qui attrape l’Anglais par le col, et des insultes. Puis, le jeune Darryl Bakola aurait fait un malaise qui aurait provoqué une pause dans ces tensions générales. Alors que certains Olympiens auraient alors pris la direction du bus, Rowe serait retourné dans le vestiaire pour prendre des nouvelles de Bakola et c’est là que les choses auraient méchamment dérapé avec Rabiot.

Rabiot devrait être présent samedi face au PFC

L’Equipe assure que Rowe se serait « rué » sur Rabiot « pour le frapper » et que « des échanges de coups » auraient eu lieu. La Provence ne donne pas la même temporalité des événements mais arrive à la même conclusion que les deux hommes se sont bien battus. L’OM, qui a d’abord essayé de nier les faits, a préféré les confirmer par la suite. Et dès hier lundi, Jonathan Rowe et Adrien Rabiot ont été privés de reprise d’entraînement, selon une information de RMC confirmée par L’Equipe comme La Provence. Les deux hommes sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.

L’OM va-t-il se priver de Rabiot pour la réception du PFC samedi ? Il n’y a aucune certitude pour le moment mais les trois médias pensent que la réponse est négative. Trop important pour l’équipe, le milieu devrait faire son retour à l’entraînement sous peu. Lui et Rowe devront certainement payer une grosse amende et les choses en resteront là. Surtout pour l’Anglais, qui ne devrait pas reporter le maillot blanc et quitter le club d’ici peu…

