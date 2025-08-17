OM : l’énorme provocation de Rowe après son dérapage à Rennes

Non content de s’être fortement embrouillé avec Adrien Rabiot après la défaite à Rennes (0-1), l’ailier de l’OM Jonathan Rowe s’est aussi distingué par un like qui n’est pas passé inaperçu…

Comme évoqué plus tôt dans la journée, les jours de Jonathan Rowe à l’OM semblent comptés après la défaite à Rennes (0-1). Passe encore que l’ailier ait quasiment tout loupé face aux Bretons, ce qui pourrait être d’autant plus pardonné qu’il a réalisé une bonne campagne de pré-saison, mais il s’est fortement pris le bec avec Adrien Rabiot dans les vestiaires au coup de sifflet final et l’aurait méchamment insulté. A tel point que Roberto De Zerbi a dû le recadrer devant tous ses partenaires.

Il a liké la publication de Rongier se félicitant de la victoire de Rennes sur l’OM !

Comme si cela ne suffisait pas, Rowe a liké une publication très malvenue dans la soirée de vendredi. Il s’agit de celle de son ancien coéquipier Valentin Rongier, qui se félicitait de la victoire de… Rennes sur l’OM ! Vu comme tout le monde à Marseille était écœuré par l’issue de cette rencontre, l’Anglais aurait mieux fait de s’abstenir !

Avant cette partie, la direction hésitait à le vendre, lui qui bénéficie de touches en Angleterre et en Turquie. Mais après une soirée aussi catastrophique sur le terrain comme en dehors, il semble évident que l’OM n’hésitera pas à vendre Jonathan Rowe avant le 1er septembre, jour de clôture du mercato.