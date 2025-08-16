OM : Gouiri inquiète de plus en plus, une recrue a marqué des points à Rennes

Amine Gouiri a encore raté son match hier lors de la défaite de l’OM à Rennes (0-1)…

L’OM n’a pas débuté sa saison du bon pied hier à Rennes. Alors qu’ils ont longtemps évolué en supériorité numérique, les Phocéens, improductifs, ont fini par s’incliner (0-1) sur un but de Ludovic Blas inscrit dans le temps additionnel. Un scenario qui a irrité Roberto De Zerbi. L’Italien n’a pas mâché ses mots en conférence de presse. « Pour être à Marseille, tout le monde n’a pas encore compris qu’il y a une qualité qui est la plus importante de toutes, c’est d’être toujours au même niveau de motivation, de sacrifice, de travail», a lâché l’Italien.

Egan Riley a surnagé

Très décevant pendant la préparation, Amine Gouri fait partie des joueurs olympiens qui sont passés à côté de leur match hier soir. Sur La Provence, l’Algérien a été crédité d’un 3,5/10, la plus mauvaise note (avec Rowe et Kondogbia). « L’international algérien n’est pas dans le coup. Dans la lignée de ses apparitions amicales, l’ancien Rennais a semblé manquer de jus, de tranchant. Dominé dans le duel par l’imposant Jacquet, Gouiri n’a pas vraiment bonifié les quelques miettes qu’il s’est mises sous la dent », a commenté le quotidien régional. C’est CJ egan-Riley qui a obtenu la meilleure note avec 6,5. « L’ex de Burnley a commencé la partie dans un rôle de latéral droit en perdant ses premiers ballons. Mais il s’est très bien repris par la suite, à l’image de ses interventions devant Merlin (27), Al-Tamari (42, 48, 61, 77), Fofana (76) et Salah (87) », a commenté La Provence.