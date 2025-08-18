OM : après Rennes, De Zerbi en prend pour son grade !

L’entraîneur de l’OM Roberto De Zerbi s’est fait tacler par Ludovic Obraniak pour ses choix à Rennes.

L’OM n’a pas débuté sa saison du bon pied vendredi soir à Rennes. Alors qu’ils ont longtemps évolué en supériorité numérique, les Phocéens, improductifs, ont fini par s’incliner (0-1) sur un but de Ludovic Blas inscrit dans le temps additionnel. Un scenario qui a irrité Roberto De Zerbi. L’Italien a indiqué que les murs n’avaient pas tremblé au retour aux vestiaires, mais les journalistes présents au Roazhon ont entendu «ceux qui ont de petites couilles ne devaient pas jouer à l’OM», en provenance du vestiaire marseillais. Et De Zerbi n’a pas mâché ses mots en conférence de presse. Pour être à Marseille, tout le monde n’a pas encore compris qu’il y a une qualité qui est la plus importante de toutes, c’est d’être toujours au même niveau de motivation, de sacrifice, de travail », a-t-il notamment pesté.

Obraniak s’est payé De Zerbi

Mais dimanche soir, sur L’Equipe TV, De Zerbi s’est lui-même fait reprendre de volée. L’ancien joueur de Metz, Lille et Bordeaux, Ludovic Obraniak, a mis en avant ses choix opérés en Bretagne. « Il a aligné Kondogbia en défense centrale alors qu’il avait dit qu’il ne le ferait plus jouer à ce poste, a commenté Obraniak. En plus, Kondogbia n’avait pas joué les derniers matches amicaux. Et puis il met Murillo à gauche. Cela va enlever de la confiance à Garcia alors qu’il avait donné satisfaction ces derniers temps. »