OM Mercato : l’Arabie saoudite pourrait venir en aide à Benatia
OM Mercato : l’Arabie saoudite pourrait venir en aide à Benatia

Amine Harit, lors de l'échauffement de Rennes-OM.
Raphaël Nouet
19 août 2025

Un club saoudien s’intéresserait à Amine Harit, sous contrat pour encore deux ans à l’OM mais qui ne sera pas retenu en cas de belle offre.

Ce mardi, un média marocain annonce un intérêt du club saoudien d’Al-Diriyah pour Amine Harit. Encore sous contrat avec l’OM pour deux saisons, le milieu offensif ne devrait pas être retenu en cas de belle offre. Il avait magnifiquement commencé la saison dernière, avant de baisser de pied à l’automne et d’être injustement exclu du Clasico pour un pied levé (involontaire) dans le poitrine de Marquinhos. Ensuite, il s’était blessé et avait rechuté au printemps. Dans le sprint final, l’équipe tournait bien sans lui, si bien qu’il devait se contenter de miettes.

Le précédent Renan Lodi

Excellent par intermittences, Harit n’a jamais atteint le niveau réclamé à l’OM. Pas assez décisif, il est en outre régulièrement pénalisé par les blessures. Ainsi, à l’automne 2022, il avait affiché un très haut niveau de performances mais avait été gravement touché à un genou lors d’un déplacement victorieux à Monaco (3-2), ce qui lui avait fait manquer la Coupe du monde avec le Maroc. Lancés dans une opération dégraissage, les dirigeants de l’OM ne diront pas non à une offre saoudienne pour Harit.

On se souvient qu’il y a un an et demi, l’Arabie saoudite avait ôté une belle épine du pied à l’OM en recrutant un Renan Lodi pourtant très décevant lors de ses six premiers mois à l’OM pour 23 M€. L’ex-futur repreneur du club phocéen va-t-il redonner un petit coup de pouce à l’OM ?

