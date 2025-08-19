OM Mercato : ça bouge pour Rowe, Maupay et Ounahi !

Tous trois placés sur la liste des départs à l’OM, Jonathan Rowe, Neal Maupay et Azzedine Ounahi ne manquent pas de courtisans.

Depuis son altercation avec Adrien Rabiot, Jonathan Rowe est plus que jamais sur le départ à l’OM. Les dirigeants marseillais hésitaient à s’en séparer après sa belle campagne de match amicaux mais son coup de sang à Rennes a scellé son destin. Lui qui a refusé de signer en Turquie est désormais dans le collimateur de deux clubs italiens, l’AS Roma et Bologne. Selon Fabrizio Romano, les Giallorossi en auraient fait une priorité. L’OM attendrait entre 20 et 25 M€ pour s’en séparer.

L’Espanyol veut Ounahi

Autre joueur offensif sur le départ, Neal Maupay. L’attaquant, dont l’option d’achat auprès d’Everton a été levée en fin de saison dernière, intéresserait des clubs de L1 (Lille, Nice) mais aussi son ancien club Brentford et le Genoa. Ce dernier entretient des liens forts avec l’OM depuis quelques années puisque plusieurs joueurs dont les Phocéens ne voulaient plus (Strootman, Malinovskyi, Vitinha…) y ont rebondi. Pour Maupay, Longoria et Benatia attendent peu ou prou le montant de son option d’achat, soit 5 M€.

Enfin, Azzedine Ounahi est suivi par un club historique de la Liga, l’Espanyol Barcelone ! Lui qui a refusé les avances du Spartak mais également du Panathinaïkos car il souhaite continuer dans un club du Top 5 pourrait enfin avoir trouvé son bonheur. Reste à voir si les Pericos peuvent aligner les 12 M€ attendus par l’OM…