OL : Greif déjà déstabilisé par Fonseca ?
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM Mercato : ça bouge pour Rowe, Maupay et Ounahi !

Neal Maupay en action lors du match amical entre l'OM et le FC Séville.
Raphaël Nouet
19 août 2025

Tous trois placés sur la liste des départs à l’OM, Jonathan Rowe, Neal Maupay et Azzedine Ounahi ne manquent pas de courtisans.

Depuis son altercation avec Adrien Rabiot, Jonathan Rowe est plus que jamais sur le départ à l’OM. Les dirigeants marseillais hésitaient à s’en séparer après sa belle campagne de match amicaux mais son coup de sang à Rennes a scellé son destin. Lui qui a refusé de signer en Turquie est désormais dans le collimateur de deux clubs italiens, l’AS Roma et Bologne. Selon Fabrizio Romano, les Giallorossi en auraient fait une priorité. L’OM attendrait entre 20 et 25 M€ pour s’en séparer.

L’Espanyol veut Ounahi

Autre joueur offensif sur le départ, Neal Maupay. L’attaquant, dont l’option d’achat auprès d’Everton a été levée en fin de saison dernière, intéresserait des clubs de L1 (Lille, Nice) mais aussi son ancien club Brentford et le Genoa. Ce dernier entretient des liens forts avec l’OM depuis quelques années puisque plusieurs joueurs dont les Phocéens ne voulaient plus (Strootman, Malinovskyi, Vitinha…) y ont rebondi. Pour Maupay, Longoria et Benatia attendent peu ou prou le montant de son option d’achat, soit 5 M€.

Enfin, Azzedine Ounahi est suivi par un club historique de la Liga, l’Espanyol Barcelone ! Lui qui a refusé les avances du Spartak mais également du Panathinaïkos car il souhaite continuer dans un club du Top 5 pourrait enfin avoir trouvé son bonheur. Reste à voir si les Pericos peuvent aligner les 12 M€ attendus par l’OM…

MercatoOM
#A la une

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet
Quentin Merlin et Valentin Rongier ont trahi le FC Nantes
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Rongier au Stade Rennais, pire trahison de l’histoire du club ?

Par Fabien Chorlet