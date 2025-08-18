OM Mercato : une offre arrive pour Rowe !

Jonathan Rowe devrait faire l’objet d’une offre en provenance d’Italie.

Pour recruter leur priorité de cette fin de Mercato, le défenseur de Bruges Joel Ordonez, les dirigeants de l’OM envisagent la vente de Jonathan Rowe. Et selon La Gazzetta dello Sport, une offre est imminente pour l’attaquant anglais.

La Roma veut Rowe

« La Roma s’apprête à passer à l’action pour recruter Jonathan Rowe lors de ce mercato estival. Le club de la capitale italienne, en quête de renforts offensifs, a ciblé l’ailier marseillais et prépare une offre concrète dans les prochains jours », révèle en effet le média, repris par Le Phocéen. Rowe était titulaire ce week-end lors de la défaite olympienne à Rennes (0-1). Où il s’est illustré par sa prise de becs avec Adrien Rabiot.