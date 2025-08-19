Stade Rennais Mercato : l’OM a poussé Lepaul chez les Rouge et Noir

Dans le viseur du Stade Rennais pour renforcer son attaque, l’Angevin Esteban Lepaul a assisté au match contre l’OM (1-0) vendredi dernier. Ce qui a certainement dû le convaincre de signer…

Lundi, Foot Mercato a révélé que le Stade Rennais ciblait deux joueurs pour remplacer Arnaud Kalimuendo à la pointe de son attaque : le Danois du Sporting Conrad Harder et l’Angevin Esteban Lepaul. Pour ce dernier, une offre de 10 M€ serait partie mais le SCO attendrait au moins deux fois plus. Dans son édition du jour, L’Equipe parle carrément de 25 M€. Et ajoute que le SRFC va formuler très prochainement une deuxième offre.

Il a assisté au match de vendredi dans les tribunes du Roazhon

Mais ce que le quotidien sportif révèle, c’est que Lepaul était au Roazhon Park vendredi soir pour assister au choc contre l’OM ! Et tous les ingrédients étaient présents ce soir-là pour inciter une future recrue à signer : l’ambiance de feu, le scénario de folie, des partenaires qui se dépouillent pendant 90 minutes pour s’imposer en infériorité numérique… Deux jours plus tard, le directeur sportif rennais, Loïc Désiré, était à Angers pour le match contre le PFC (1-0).

Esteban Lepaul semble donc être la priorité du SRFC pour remplacer Arnaud Kalimuendo. Il ne reste plus qu’à se mettre d’accord avec un SCO très gourmand puisqu’il réclame trois fois la valeur supposée de l’attaquant (7 M€ sur Transfermarkt).