OM Mercato : la mère d’Adrien Rabiot confirme que De Zerbi ne veut plus de son fils !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Stade Rennais Mercato : l’OM a poussé Lepaul chez les Rouge et Noir

L'attaquant du SCO d'Angers Esteban Lepaul célébrant son but contre le Paris FC.
Raphaël Nouet
19 août 2025

Dans le viseur du Stade Rennais pour renforcer son attaque, l’Angevin Esteban Lepaul a assisté au match contre l’OM (1-0) vendredi dernier. Ce qui a certainement dû le convaincre de signer…

Lundi, Foot Mercato a révélé que le Stade Rennais ciblait deux joueurs pour remplacer Arnaud Kalimuendo à la pointe de son attaque : le Danois du Sporting Conrad Harder et l’Angevin Esteban Lepaul. Pour ce dernier, une offre de 10 M€ serait partie mais le SCO attendrait au moins deux fois plus. Dans son édition du jour, L’Equipe parle carrément de 25 M€. Et ajoute que le SRFC va formuler très prochainement une deuxième offre.

Il a assisté au match de vendredi dans les tribunes du Roazhon

Mais ce que le quotidien sportif révèle, c’est que Lepaul était au Roazhon Park vendredi soir pour assister au choc contre l’OM ! Et tous les ingrédients étaient présents ce soir-là pour inciter une future recrue à signer : l’ambiance de feu, le scénario de folie, des partenaires qui se dépouillent pendant 90 minutes pour s’imposer en infériorité numérique… Deux jours plus tard, le directeur sportif rennais, Loïc Désiré, était à Angers pour le match contre le PFC (1-0).

Esteban Lepaul semble donc être la priorité du SRFC pour remplacer Arnaud Kalimuendo. Il ne reste plus qu’à se mettre d’accord avec un SCO très gourmand puisqu’il réclame trois fois la valeur supposée de l’attaquant (7 M€ sur Transfermarkt).

MercatoStade Rennais
#A la une

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet
Quentin Merlin et Valentin Rongier ont trahi le FC Nantes
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Rongier au Stade Rennais, pire trahison de l’histoire du club ?

Par Fabien Chorlet