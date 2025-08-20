OM Mercato : Rowe d’accord avec un club, Zhegrova tourne le dos à Marseille ! 

L’Olympique de Marseille pourrait déjà tirer un trait sur l’une de ses pistes offensives prioritaires. Edon Zhegrova (LOSC, 26 ans) aurait donné son accord à la Juventus Turin !

🟨 Négociation en cours

En pleine affaire Rabiot, l’information est tombée comme une bombe à Marseille. Suivi de près par l’OM, qui voyait en lui le profil idéal pour dynamiser son animation offensive, Edon Zhegrova aurait finalement choisi la Juventus Turin. Selon Nicolo Schira, le milieu offensif kosovar a validé le projet proposé par les Bianconeri, séduits par son explosivité, sa créativité et sa capacité à faire la différence dans les grands matchs.

Du côté de Lille, la balle est désormais dans le camp de la direction. Le LOSC n’a pas encore trouvé d’accord avec la Juventus, mais les discussions sont ouvertes. La cote de Zhegrova ne cesse de grimper et les Dogues comptent bien profiter de la concurrence pour tirer le maximum de cette opération. Après avoir brillé en Ligue 1 et en compétitions européennes, l’ailier est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs dribbleurs du championnat.

Pour l’OM, en revanche, ce serait une vraie désillusion. Le club phocéen, déjà fragilisé par une entame de saison explosive sur et en dehors des terrains, perd une option offensive qui aurait pu redonner un souffle à son attaque. Les supporters espéraient voir Zhegrova fouler la pelouse du Vélodrome, ils devront se contenter d’observer ses arabesques à l’Allianz Stadium de Turin… si le deal va au bout.

De son côté, Foot Mercato assure que Jonathan Rowe se serait déjà mis d’accord avec Bologne : l’affaire est bien partie autour d’un contrat jusqu’en 2029 avec un an en option. Reste désormais à trouver un accord avec l’OM à hauteur de 20 M€, ce qui est encore loin d’être le cas. Le club phocéen a fixé ce tarif et n’envisage pas de le descendre dans les jours à venir.