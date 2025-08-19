OM Mercato : la mère d’Adrien Rabiot confirme que De Zerbi ne veut plus de son fils !
OM Mercato : la mère d’Adrien Rabiot confirme que De Zerbi ne veut plus de son fils !

Adrien Rabiot lors du match de l'OM à Rennes vendredi dernier.
Raphaël Nouet
19 août 2025

Stupeur à l’OM : Véronique Rabiot a été contactée par Roberto De Zerbi, qui lui a signifié qu’il ne souhaitait plus travailler avec son fils !

En début de journée, L’Equipe comme La Provence étaient d’accord pour dire qu’Adrien Rabiot, suspendu comme Jonathan Rowe jusqu’à nouvel ordre suite à leur altercation à Rennes, reviendrait pour le match contre le Paris FC samedi. Sauf que le milieu de terrain n’était toujours pas présent – comme l’Anglais – ce mercredi à la Commanderie. Et dans l’après-midi, la nouvelle est tombée : Roberto De Zerbi ne souhaiterait plus travailler avec les deux joueurs !

Rabiot moins impliqué cette saison ?

Une information très surprenante dans la mesure où De Zerbi n’a de cesse, dans ses conférences de presse ou dans la série diffusée par le club sur YouTube, de dire du bien de Rabiot. Mais L’Equipe confirme à l’instant que l’entraîneur de l’OM a appelé Véronique Rabiot pour lui signifier qu’il ne comptait plus sur son fils ! L’une des raisons mises en avant serait que l’ancien Juventino serait beaucoup moins investi que la saison passée.

Ce sont donc bien Adrien Rabiot et Jonathan Rowe qui sont poussés vers la sortie, à treize jours de la fin du mercato. Et une nouvelle fois, l’OM se paye une crise alors que la saison commence à peine…

MercatoOM
