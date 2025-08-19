OM Mercato : Maupay et Rowe vers la sortie, leur remplaçant déjà identifié ?

En cas de départs de Neal Maupay et Jonathan Rowe, l’OM pourrait privilégier une solution interne.

Neal Maupay ne sera pas retenu en cas d’offre à hauteur de 5 millions d’euros. Arrivé l’été dernier pour renforcer l’attaque marseillaise, l’ancien niçois, prêté par Everton, a été transféré cet été mais il poussé vers la sortie. Et selon La Provence, six clubs de L1 à l’affût. Toulouse, Rennes, Nantes, Angers, Nice et Lens sont en effet tous en quête de renfort offensif.

Vaz a la cote à l’OM

Jonathan Rowe, dont le nom est évoqué depuis ce lundi à l’AS Rome, pourrait lui aussi quitter l’OM. Et à en croire certaines indiscrétions, c’est Robinio Vaz qui pourrait en profiter. Le jeune attaquant a su séduire Roberto De Zerbi, qui l’a inclus dans le groupe pour la première journée de Ligue 1 à la place de Maupay. Et qui l’a fait entrer en jeu en fin de match, à Rennes (0-1). Derrière Gouiri et Aubameyang, il pourrait être une 3e option, en pointe. A suivre…