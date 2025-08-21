OM : encore une altercation à Marseille ! 

Après l’affaire Rowe-Rabiot, la préparation estivale de l’Olympique de Marseille féminin a pris une tournure inattendue mercredi soir.

L’OM vit décidément des heures très musclées en coulisses. Alors que le club phocéen est secoué par bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe à Rennes, une altercation a eu lieu chez les féminines. Opposées au Club Esportiu Europa, équipe barcelonaise du quartier de Gràcia, les joueuses phocéennes ont vu leur match amical interrompu dans les derniers instants après une altercation entre les deux camps. L’OM menait alors 2-1, grâce à un but inscrit par Roselène Khezami.

Tout avait pourtant bien commencé pour les Marseillaises, sérieuses et appliquées, qui avaient ouvert le score par Mathilde Bourdieu. Mais le scénario a basculé dans la tension après l’égalisation des Catalanes. Dans un match amical qui n’avait plus grand-chose d’amical, l’OM a repris l’avantage en fin de rencontre sur une réalisation de Khezami. C’est ce but, jugé hors-jeu par les Espagnoles, qui a déclenché une vive altercation sur la pelouse.

Selon le communiqué publié sur le compte X du Club Esportiu Europa, des « agressions physiques entre les deux équipes » ont eu lieu, obligeant l’arbitre et les staffs à interrompre la rencontre. Le club catalan a précisé ensuite que les joueuses s’étaient calmées et que « tout le monde allait bien ».

L’atmosphère électrique n’était pas nouvelle

Du côté marseillais, la version est restée plus mesurée. L’OM a préféré évoquer « une seconde mi-temps très engagée », sans détailler l’incident. Mais l’atmosphère électrique n’était pas nouvelle : dès la première demi-heure, deux membres du staff de Frédéric Gonçalves avaient déjà été expulsés, signe d’un climat tendu tout au long du match.

Cette fin mouvementée vient quelque peu ternir la préparation olympienne, alors que l’équipe marseillaise se projette vers un début de saison qui s’annonce corsé. Dès le 7 septembre, l’OM féminin affrontera l’Olympique Lyonnais, champion incontesté de la D1 Arkema, pour lancer sa saison. Un club que retrouveront les hommes fin août au Groupama Stadium en Ligue 1.