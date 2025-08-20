OM : Benatia révèle de nouveaux détails choquants sur la bagarre entre Rabiot et Rowe

Après Pablo Longoria, c’est Medhi Benatia qui s’est exprimé au sujet de la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe.

L’Olympique de Marseille se retrouve déjà sous les projecteurs à cause d’une altercation dans son vestiaire. Lors de la défaite inaugurale contre Rennes (1-0) vendredi dernier, alors que les Marseillais évoluaient à 11 contre 10 pendant près d’une heure, une bagarre a éclaté entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Cette confrontation a conduit le club à placer les deux joueurs sur la liste des transferts.

Dans un entretien exclusif accordé à RMC Sport, le directeur du football marseillais Medhi Benatia est revenu sur les circonstances de l’incident. Tout en précisant qu’il « ne [veut] pas tout dévoiler ce qui se passe dans le vestiaire », il a néanmoins livré plusieurs détails.

Le récit d’une soirée cauchemardesque

Selon lui, des joueurs cadres sont rentrés frustrés et ont commencé à faire des remarques sur la performance collective : « Ce que je peux dire, c’est qu’il y a des joueurs cadres qui sont rentrés frustrés, qui ont commencé à faire des réflexions à l’ensemble de l’équipe sur la défaite, le comportement… Sur le fait qu’on doit faire plus, qu’on est l’Olympique de Marseille. Tu ne peux pas te permettre d’aller perdre comme ça contre une équipe à 10 contre 11 depuis une heure. »

Au départ, les tensions étaient verbales : « Jusque-là, c’était des mots, et puis après ça se lève, ça crie. Là normalement tu as toujours deux ou trois mecs qui viennent et qui séparent, c’est ce que certains ont essayé de faire. Après le coach arrive, normalement tu reprends le calme, le coach prend la parole, explique qu’il reste encore des matchs et puis voilà, la saison vient de démarrer. »

Coup de poing dans la bouche, la sécurité qui est venue séparer…

Mais la situation a dégénéré : « Là non, on est partis sur un affrontement physique, coup de poing… On a un petit (Darryl Bakola) qui, en plus, malheureusement à ce moment-là fait une sorte de malaise vagal, qui tombe par terre. Tout ça dans un vestiaire, c’est une scène de chaos, j’ai jamais vu ça. »

Benatia a insisté sur le fait que, même si la frustration est normale dans le sport, la violence physique est inacceptable : « Ca arrive de monter dans les tours, mais tu ne peux pas arriver à une agression physique, un coup de poing dans la bouche, et la sécurité qui vient pour te séparer… Mais on est où ? On est là pour faire du football. »

« Quelque chose de trop grave pour passer à côté »

Au-delà de la description de l’incident, Mehdi Benatia est également revenu sur la séparation imminente entre l’OM et Adrien Rabiot. Il a expliqué que placer Rabiot et Rowe sur la liste des transferts, bien que nécessaire, n’est pas simple pour le club sur le plan sportif : « il faut savoir prendre ses responsabilités » quand il s’agit de « défendre une institution forte ».

Benatia a insisté sur la qualité humaine et sportive de Rabiot : « Je ne me permettrai jamais de dire ‘l’enfant terrible Rowe et l’enfant terrible Rabiot’. Ce n’est pas vrai. Ils ne nous ont jamais causé le moindre problème ici. Adrien, c’était plus qu’un leader, c’était pour nous ce maillon fort de ton équipe aussi bien humainement que sur le terrain. Moi, encore plus, au-delà du respect, j’avais de l’affection. J’ai de l’affection pour Adrien Rabiot. Ça ne va pas changer. C’est pour ça qu’on a été d’autant plus choqués que ça arrive avec un joueur comme ça. Ça aurait pu arriver avec un ou deux, t’aurais dit ‘pu**, on va sanctionner pareil de toute façon mais on a toujours su qu’il était un peu bancal’. Là non. Je ne vais jamais remettre en question ni le professionnalisme ni le joueur. Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit, parce que je ne le dirai pas, parce que ce serait un grand manque de respect. Je n’oublierai jamais les sacrifices qu’Adrien a fait pour venir. Je sais très bien les efforts qu’il a faits, les offres qu’il a reçues cet été et qu’il n’a entre guillemets même pas pris en considération parce qu’il se voyait vraiment rester. Et nous, plus que lui donner trois ans de contrat avec un des meilleurs contrats du club… on ne peut pas faire plus que montrer tout l’attachement et l’affection qu’on avait pour lui. Par contre quand il se passe ce genre de choses… C’est un acte isolé mais c’est quelque chose de trop grave pour passer à côté. »

Aucune excuse de la part de Rabiot et Rowe

Enfin, Benatia a souligné la difficulté de remplacer un joueur comme Rabiot rapidement, alors qu’une prolongation était bel et bien dans les tuyaux : « On lui a mis une offre sur la table depuis plus de deux mois et demi, qui était… Je ne sais même pas si quelqu’un à l’OM a déjà gagné ce salaire-là. Après, si Pablo qui veut rentrer dans les détails, c’est lui le président. Il vous dira s’il veut vous donner les détails. Moi, je m’arrêterai là parce que je n’aime pas non plus rentrer trop dans le… Mais on a fait une offre de contrat qui a été juste par rapport au niveau du joueur. Attention, il l’a méritée. Mais (une offre) qui était pour vraiment le mettre, encore une fois, dans le top top de notre projet, tout en haut. Donc aujourd’hui, se dire qu’on va perdre Adrien Rabiot à 10 jours de la fin du mercato… Pour ramener qui? Dites-moi aujourd’hui sur le marché, je vais ramener qui, au moins au même niveau que Rabiot? Je ne dis pas plus fort, parce qu’il n’y a pas, mais au moins au niveau ».

Après cet incident, ni Rabiot, ni Rowe, ne s’est excusé. « Après 48 heures, on n’a même pas reçu un appel des deux parties, aussi bien de Johnny, d’Adrien ou de l’entourage, pour demander pardon, pour demander un rendez-vous, pour essayer de s’excuser auprès du groupe, on n’a pas reçu malheureusement. Donc là, qu’est-ce que tu veux faire ? On est obligé de trancher et sachez que ça nous fait mal à nous. Mais peut-être plus qu’à ces deux joueurs-là qui, croyez-moi, ne vont pas avoir du mal à trouver preneur« , a expliqué Benatia.

