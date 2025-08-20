OM Mercato : un nouveau club débarque pour Adrien Rabiot !

Désormais placé sur la liste des transferts par l’OM, Adrien Rabiot intéresse un nouveau club.

Écarté par l’OM après sa bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a officiellement été placé sur la liste des transferts. Son président, Pablo Longoria, vient d’ailleurs de commenter cette situation : « Je n’étais pas dans le vestiaire. Mais ce que je peux dire, c’est que tout ce que m’a transmis le staff, sportif et non-sportif, c’est que c’était quelque chose d’inouï, de violent, de très agressif et qui a dépassé toutes les limites ».

Adrien Rabiot en Turquie ?

Le milieu français, estimé à 15 millions d’euros par son club, ne manque pas de prétendants. En Italie, son profil séduit les grands noms du championnat, de l’Inter à l’AC Milan, sans oublier la Juventus où il a déjà évolué. Et, selon Foot Mercato, à l’étranger, Galatasaray suit également le dossier : le club turc, qui a fait d’Ilkay Gündogan sa priorité, garde Rabiot comme alternative crédible. Affaire à suivre…