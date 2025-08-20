OM : Pablo Longoria sort du silence sur la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe

Pablo Longoria est sorti du silence et a réagi au chaos qui règne à l’OM après la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe.

Après l’altercation explosive qui a opposé Adrien Rabiot à Jonathan Rowe vendredi soir dans le vestiaire de l’OM après la défaite contre le Stade Rennais, Pablo Longoria a réagi fermement. Le président a parlé d’« un événement d’une gravité et d’une violence extrême, quelque chose d’inouï. On a dû prendre une décision après un événement qui a dépassé les limites acceptables dans un club de football, comme dans toute organisation », et insiste qu’il s’agit d’« une décision qui protège l’institution, qui protège la saison. »

« Quelque chose d’inouï, de violent, de très agressif »

Le dirigeant a insisté sur l’inédit de la scène : « Je n’étais pas dans le vestiaire. Mais ce que je peux dire, c’est que tout ce que m’a transmis le staff, sportif et non-sportif, c’est que c’était quelque chose d’inouï, de violent, de très agressif et qui a dépassé toutes les limites. » Il souligne l’avis partagé avec son entraîneur et son directeur sportif : « Roberto De Zerbi entraîne depuis 13 ans, Medhi Benatia est dans le football de haut niveau depuis qu’il a 22 ans, moi j’ai commencé dans le football professionnel il y a 20 ans. Je crois qu’on a assez d’expérience tous les trois pour dire que jamais on n’avait vu une telle chose dans un vestiaire. »

Face à ce constat, le club a placé dès mardi Rabiot et Rowe sur la liste des transferts. Une issue radicale, que Longoria assume à contrecœur : « Vous pensez que moi, président de l’Olympique de Marseille, je suis content d’arriver à ce type de situation avec l’un des joueurs les plus performants de la saison dernière et que j’ai présenté comme un exemple ? Sincèrement, en tant que club, on subit la situation. On est victime d’une situation, une bagarre sans limite, qui est complètement inouïe dans le monde de football. »