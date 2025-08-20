ASSE Mercato : le départ de Bouchouari, c’est pour bientôt !
OM Mercato : Rabiot remplacé par un top joueur ? Un nom a déjà fuité ! 

Georgiy Sudakov (Shakhtar)
Bastien Aubert
20 août 2025

Pas encore parti mais placé sur la liste des transferts, Adrien Rabiot (30 ans) pourrait déjà avoir un successeur désigné à l’Olympique de Marseille

🟥 Rumeur

Le départ d’Adrien Rabiot a surpris beaucoup de monde, et certains observateurs comme Thibaud Vézirian ne croient pas un instant que l’OM ait agi sans anticiper : « Obligé de penser que les dirigeants olympiens ont déjà un accord avec un top player pour remplacer Adrien Rabiot. Sinon, ce serait fou et dangereux. »

Dans les coulisses, l’idée d’un renfort de très haut niveau circule. Et un premier nom a fuité, relayé par LePetitOM : Georgiy Sudakov. Meneur de jeu de 22 ans, international ukrainien, il sort d’une saison pleine avec le Shakhtar et s’est déjà fait remarquer sur la scène européenne.

Sudakov, un rêve inaccessible ?

Problème : son prix. Le Shakhtar Donetsk demanderait au moins 40 millions d’euros, hors bonus. Une somme jugée astronomique pour un club comme l’OM, surtout après un mercato déjà bien actif. « Je vous vois parler de Sudakov, bien entendu ce serait le profil idoine en meneur de jeu, mais à moins qu’on soit le gagnant de l’Euro Million d’hier soir je ne vois pas dans quel monde on peut le faire », tempère LePetitOM.

Une piste symbolique, d’autres en réserve ?

Le nom de Sudakov illustre en tout cas le profil recherché : un meneur capable de dicter le tempo, de remplacer Rabiot dans la création et d’apporter du liant au milieu. Si la piste ukrainienne paraît irréaliste, elle prouve que l’OM vise haut pour ne pas laisser son milieu de terrain affaibli.

« Le coup d’œil de But FC »

« Pablo Longoria, maître des coups de poker, pourrait sortir une surprise de son chapeau dans les prochains jours pour remplacer Adrien Rabiot. En attendant, la rumeur Sudakov fait déjà saliver le Vélodrome… et hurler les comptables. »

