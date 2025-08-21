OM Mercato : coups d’accélérateur pour l’avenir de Rowe et Rabiot ! 

Placés sur la liste des transferts au mercato suite à leur altercation à Rennes, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe préparent leur départ de l’OM cet été. Leurs dossiers semblent avancer dans le bon sens.

L’été olympien n’en finit plus de surprendre. Après leur altercation remarquée lors du déplacement à Rennes, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts par l’OM. Les deux dossiers, scrutés de près, connaissent des rebondissements qui pourraient changer le visage du club phocéen dans les prochains jours.

Selon les informations de Gianluca Di Marzio, les négociations autour de Jonathan Rowe ont franchi une nouvelle étape. Le jeune ailier anglais plaît beaucoup à Bologne, qui a intensifié ses discussions avec l’OM. Les contours du deal commencent à se préciser : un transfert autour de 18 millions d’euros, assorti de bonus, est sur la table. Aucun accord définitif n’a encore été trouvé, mais les positions semblent se rapprocher. Pour l’OM, céder Rowe serait une manière de dégager des liquidités tout en allégeant l’effectif.

Rabiot se propose partout en Italie !

Le cas Adrien Rabiot est plus complexe. L’international tricolore, en quête d’un nouveau projet, multiplie les options. Alfredo Pedullà révèle que le milieu s’est proposé à Giorgio Chiellini, désormais dirigeant à la Juventus, dans l’espoir d’un retour à Turin. Mais la Vieille Dame n’a pas encore bougé, préférant se concentrer sur d’autres priorités au milieu de terrain.

Pire pour le joueur : Damien Comolli, qui avait déjà fait des difficultés pour Timothy Weah, pousse davantage pour Matt O’Riley, la piste déjà explorée par l’OM cet été. De quoi brouiller encore un peu plus l’avenir du Français, partagé entre ses envies et un marché qui ne lui tend pas les bras. Dans le même temps, Rabiot a également été offert à l’Inter Milan, sans réponse positive pour le moment.

« À deux semaines de la clôture du mercato, l’OM reste dans l’incertitude mais devra trouver vite le moyen d’exfiltrer Adrien Rabiot et Jonathan Rowe pour leur trouver des successeurs dignes de ce nom. »