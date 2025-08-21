ASSE Mercato : dernier rebondissement en vue pour Stassin et Davitashvili ? 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM Mercato : coups d’accélérateur pour l’avenir de Rowe et Rabiot ! 

Adrien Rabiot (OM)
Bastien Aubert
21 août 2025

Placés sur la liste des transferts au mercato suite à leur altercation à Rennes, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe préparent leur départ de l’OM cet été. Leurs dossiers semblent avancer dans le bon sens.

🟥 Rumeur

L’été olympien n’en finit plus de surprendre. Après leur altercation remarquée lors du déplacement à Rennes, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts par l’OM. Les deux dossiers, scrutés de près, connaissent des rebondissements qui pourraient changer le visage du club phocéen dans les prochains jours.

Selon les informations de Gianluca Di Marzio, les négociations autour de Jonathan Rowe ont franchi une nouvelle étape. Le jeune ailier anglais plaît beaucoup à Bologne, qui a intensifié ses discussions avec l’OM. Les contours du deal commencent à se préciser : un transfert autour de 18 millions d’euros, assorti de bonus, est sur la table. Aucun accord définitif n’a encore été trouvé, mais les positions semblent se rapprocher. Pour l’OM, céder Rowe serait une manière de dégager des liquidités tout en allégeant l’effectif.

Rabiot se propose partout en Italie ! 

Le cas Adrien Rabiot est plus complexe. L’international tricolore, en quête d’un nouveau projet, multiplie les options. Alfredo Pedullà révèle que le milieu s’est proposé à Giorgio Chiellini, désormais dirigeant à la Juventus, dans l’espoir d’un retour à Turin. Mais la Vieille Dame n’a pas encore bougé, préférant se concentrer sur d’autres priorités au milieu de terrain.

Pire pour le joueur : Damien Comolli, qui avait déjà fait des difficultés pour Timothy Weah, pousse davantage pour Matt O’Riley, la piste déjà explorée par l’OM cet été. De quoi brouiller encore un peu plus l’avenir du Français, partagé entre ses envies et un marché qui ne lui tend pas les bras. Dans le même temps, Rabiot a également été offert à l’Inter Milan, sans réponse positive pour le moment. 

« Le coup d’œil de But FC »

« À deux semaines de la clôture du mercato, l’OM reste dans l’incertitude mais devra trouver vite le moyen d’exfiltrer Adrien Rabiot et Jonathan Rowe pour leur trouver des successeurs dignes de ce nom. »

MercatoOM
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet
Quentin Merlin et Valentin Rongier ont trahi le FC Nantes
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Rongier au Stade Rennais, pire trahison de l’histoire du club ?

Par Fabien Chorlet