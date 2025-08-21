OM : Véronique Rabiot détruit Pablo Longoria et Medhi Benatia et évoque l’avenir de son fils
OM : nouveau gros coup dur à Marseille, et ça concerne Amine Gouiri

OM : nouveau gros coup dur à Marseille, et ça concerne Amine Gouiri
William Tertrin
21 août 2025

Après la blessure de Facundo Medina mais aussi l’épisode chaotique Adrien Rabiot-Jonathan Rowe, un nouveau coup dur a frappé l’OM.

L’Olympique de Marseille fait face à un nouveau coup dur à peine sa saison débutée, et à seulement quelques jours du match face au Paris FC. Selon Le Phocéen, lors de l’entraînement de jeudi, Amine Gouiri a dû quitter la séance prématurément après avoir ressenti une douleur inquiétante. Le staff médical, prudent, l’a immédiatement pris en charge et des examens approfondis sont prévus pour évaluer l’ampleur de la blessure et estimer la durée d’éventuelle indisponibilité.

Mais que se passe-t-il à l’OM ?

Cette situation intervient dans un contexte délicat pour Roberto De Zerbi, déjà confronté à plusieurs absences dans son groupe. L’attaquant, pressenti pour jouer un rôle central dans l’animation offensive de l’OM, pourrait donc être freiné.

En tout cas, cette mauvaise nouvelle vient s’ajouter au chaos qui règne au sein du club en ce moment, marqué principalement par la grosse bagarre survenue entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe après la défaite à Rennes. De plus, Facundo Medina est lui aussi blessé, et devrait faire son retour après la trêve internationale de septembre. Un début de saison cauchemardesque pour l’OM.


Ligue 1
