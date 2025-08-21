OM : la date du retour de Facundo Medina a été fixée

Blessé dans la semaine, Facundo Medina devra patienter pour faire ses grands débuts avec l’OM.

Facundo Medina, arrivé à l’OM cet été, peine à trouver ses repères en ce début de saison. Le défenseur argentin de 26 ans n’a pas encore eu l’occasion de fouler les pelouses sous ses nouvelles couleurs. Lors de la rencontre à Rennes au Roazhon Park, où l’OM s’est incliné 1-0, il était absent non pas à cause d’une blessure mais en raison d’une suspension.

Malheureusement, les soucis physiques l’ont rapidement rattrapé : Medina s’est blessé à la cheville lors d’une séance d’entraînement mardi dernier. Selon L’Équipe, sa convalescence est estimée à trois semaines, ce qui l’empêche d’être disponible pour les prochaines rencontres face au Paris FC et à l’OL.

Un retour après la trêve

Sur le plan international, Medina avait été présélectionné par l’Argentine, au même titre que ses coéquipiers Geronimo Rulli et Leonardo Balerdi, mais il ne rejoindra finalement pas la sélection à cause de sa blessure. Si tout se passe comme prévu, il pourrait faire ses débuts officiels avec l’OM à l’occasion de la quatrième journée de Ligue 1, lors du déplacement à Lorient prévu le week-end du 13-14 septembre.

Un nouveau coup dur pour l’OM, qui doit jongler en parallèle avec les répercussions de la grosse bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe.