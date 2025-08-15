Stade Rennais – OM : à dix, le SRFC fait rompre l’OM dans les derniers instants… les tops, flops et notes

Ce vendredi, en ouverture de la saison 2025-2026 de Ligue 1, le Stade Rennais s’est imposé sur le fil face à l’OM (1-0). Voici les tops, flops et notes de cette rencontre.

Le résumé

Le premier match de la nouvelle saison de Ligue 1 entre Rennes et l’OM se déroulait sur une première période animée mais sans but (0-0). Rennes, malgré une supériorité numérique réduite après l’expulsion d’Aït Boudlal à la 31e minute pour une vilaine semelle sur Murillo, réussissait à se montrer offensif. Le jeune défenseur avait raté son intervention, ce qui avait conduit l’arbitre à sortir le carton rouge après visionnage des images.

À la 42e minute notamment, Al-Tamari et Rongier se montraient menaçants après une erreur de Kondogbia sur un service de Frankowski. Al-Tamari frappait au sol du gauche, mais Rulli repoussait. Rongier, son ancien coéquipier, tentait une reprise du droit qui était également contrée par le gardien. Dans le temps additionnel (45’+6), Greenwood accélèrait ballon au pied et servait Rabiot, qui enchaînait contrôle et frappe du gauche à ras de terre. Samba semblait battu, mais le poteau gauche sauvait Rennes, empêchant l’ouverture du score.

En seconde période, Murillo, sur un centre aérien de Weah, sautait plus haut que tout le monde face au but breton mais voyait Samba repousser sa reprise sur le poteau gauche (58e). Trois minutes plus tard, à la 61e, Al-Tamari lançait un contre éclair et tentait de croiser du droit dans la surface malgré la présence de Fofana, mais Rulli intervenait de manière décisive et sauvait l’OM.

L’OM tentait également de réagir. À la 66e minute, Balerdi reprenait acrobatiquement du pied droit un ballon repoussé sur un corner de Greenwood et réalisait le premier tir cadré marseillais, sans toutefois inquiéter Samba. Puis, à la 69e minute, Gouiri enroulait une frappe du pied droit depuis l’axe gauche à l’entrée de la surface. Malgré un rebond devant lui, Samba restait serein et bloquait facilement.

Finalement, à la 90’+1, Rennes trouvait la faille. Côté gauche, Merlin ouvrait vers Blas, bien couvert par Balerdi qui jouait mal le hors-jeu. Entré six minutes plus tôt, le n°10 contrôlait de la poitrine puis du gauche et rentrait dans la surface. Seul, il ne laissait aucune chance à Rulli et le battait du pied gauche, offrant ainsi l’avantage à Rennes.

Le match s’achevait donc sur une victoire 1-0 pour Rennes, qui a su résister à l’OM malgré son infériorité numérique dès la première période.

Les tops

MERLIN

Pour son tout premier match avec son nouveau club, l’ancien Marseillais a fait mal à l’OM. Auteur de plusieurs bonnes passes dans cette partie, il a su tenir tête à Greenwood, et s’est surtout montré décisif en toute fin de match, lorsqu’il a offert le but à Ludovic Blas sur une passe délicieuse.

JACQUET

Très solide, le jeune défenseur rennais a livré un très gros match ce soir. Souverain dans la charnière centrale, il a réussi tout ce qu’il a entrepris, avec autorité, et se permettant même de prendre certains risques, avec succès.

EGAN-RILEY

Baptême du feu pour la nouvelle recrue marseillaise. Aligné d’entrée avec la suspension de Facundo Medina, l’Anglais a su répondre présent. Il a notamment été impérial à la 77e, lorsque Al-Tamari était sur le point de conclure un contre idéal. Fort heuresement, l’intervention d’Egan-Riley a permis de contrer le tir du Jordanien.

Les flops

KONDOGBIA – BALERDI

Aligné en défenseur central aux côtés de Leonardo Balerdi et CJ Egan-Riley, il était la petite surprise de De Zerbi dans le onze. Une surprise qui n’a pas tenu ses promesses malheureusement. Il n’a pas été au rendez-vous, dépassé sur plusieurs situations. Heureusement que son intervention manquée à la 42e n’a pas coûté de but à son équipe. Sorti à la mi-temps pour l’entrée de Timothy Weah. De son côté, si Leonardo Balerdi ne faisait pas un mauvais match, son marquage approximatif sur Blas a provoqué l’ouverture du score en fin de match.

ROWE

Si l’avenir de l’ailier anglais est encore incertain d’ici la fin du mercato, sa prestation de ce soir a peut-être montré à Roberto De Zerbi qu’il pouvait se passer du joueur de 22 ans. Décevant, il n’a pas amené ce grain de folie sur son côté gauche, contrairement à ce qu’on a pu voir lors de la préparation. Sorti à la 63e pour l’entrée de Pierre-Emerick Aubameyang.

GOUIRI

Très attendu face à son ancien club, le numéro 9 olympien a très peu pesé dans le jeu de son équipe. L’entrée d’Aubameyang à la 63e a tout de même changé son visage, et il y a eu du mieux. Mais trop insuffisant tout de même. Sorti à la 86e pour l’entrée de Robinio Vaz.



Les notes

Stade Rennais : Samba (6) – Frankowski (6), Rouault (6), Jacquet (8), Aït Boudlal (non noté), Merlin (7) – Rongier (cap) (6), Fofana (6), Rieder (5) – Meïté (non noté, remplacé par Wooh : 6), Al-Tamari (7).

OM : Rulli (6) – Egan-Riley (6), Balerdi (cap) (3), Kondogbia (3, remplacé par Weah : 5), Murillo (6) – Gomes (5), Hojbjerg (5), Rabiot (4) – Greenwood (5), Gouiri (4), Rowe (4).